Цены в Буковеле после праздников — выгодно ли сейчас ехать отдыхать на горнолыжный курорт

Люди на горнолыжном курорте. Фото: Freepik

Вместе с завершением новогодних праздников стоимость проживания и ski-пассов в Буковеле претерпела заметные изменения. По сравнению с праздничным сезоном, сейчас траты туристов должны несколько снизиться.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как изменились цены в Буковеле после новогодних праздников.

Читайте также:

Как изменились цены на ski-пассы

В высокий сезон стоимость ski-пассов выглядит следующим образом:

1 подъем обзорный — 350 грн (льготный - 250 грн, VIP — 700 грн);

3 часа катания — 1 100 грн (льготный - 750 грн, VIP — 2 100 грн);

Первая половина дня (08:30-13:30) — 1 350 грн (льготный — 950 грн, VIP — 2 700 грн);

Вторая половина дня (11:30-16:30) — 1 400 грн (льготный — 1 000 грн, VIP — 2 800 грн);

Ночное катание (20:00-23:00) — 850 грн (льготный — 600 грн, VIP — 1 700 грн).

По сравнению с новогодним периодом, стоимость ski-пассов снизилась, однако цены все равно остаются достаточно высокими.

Цены на ski-пассы в Буковеле. Фото: скриншот

Как изменились цены на проживание

После новогоднего периода цены на проживание в отелях Буковеля снизились. В некоторых популярных вариантах цены на проживание следующие:

Guest House Sofia — 15 000 грн за 6 ночей для двух человек;

"Как дома" Буковель — 9 500 грн за 6 ночей для двух человек;

Севеней Отель — 25 200 грн за 6 ночей для двух человек.

Цены на проживание в отелях Буковеля. Фото: скриншот

Цены на проживание в отелях Буковеля. Фото: скриншот

Цены на проживание в отелях Буковеля. Фото: скриншот 1 / 3

Сейчас посетители самого популярного курорта в Украине имеют возможность сэкономить на проживании и катании на лыжах, хотя цены остаются достаточно высокими, что присуще этому сезону в Буковеле.

Напомним, Буковель остается самым популярным местом для зимнего отдыха среди украинцев. В период новогодних праздников курорт принял на 30-40% больше гостей, чем в предыдущем сезоне.

Также мы писали, что в Буковеле выделяют три сезона отдыха — низкий, высокий и новогодний. Каждый из них характеризуется своими мероприятиями и ценами на проживание и ски-пассы.