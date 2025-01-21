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Буковель дешевеет — как изменились цены на отдых после праздников

21 января 2025 19:32
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Цены в Буковеле после праздников — выгодно ли сейчас ехать отдыхать на горнолыжный курорт
Люди на горнолыжном курорте. Фото: Freepik
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Вместе с завершением новогодних праздников стоимость проживания и ski-пассов в Буковеле претерпела заметные изменения. По сравнению с праздничным сезоном, сейчас траты туристов должны несколько снизиться.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как изменились цены в Буковеле после новогодних праздников.

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Как изменились цены на ski-пассы

В высокий сезон стоимость ski-пассов выглядит следующим образом:

  • 1 подъем обзорный — 350 грн (льготный - 250 грн, VIP — 700 грн);
  • 3 часа катания — 1 100 грн (льготный - 750 грн, VIP — 2 100 грн);
  • Первая половина дня (08:30-13:30) — 1 350 грн (льготный — 950 грн, VIP — 2 700 грн);
  • Вторая половина дня (11:30-16:30) — 1 400 грн (льготный  — 1 000 грн, VIP  — 2 800 грн);
  • Ночное катание (20:00-23:00) — 850 грн (льготный — 600 грн, VIP — 1 700 грн).

По сравнению с новогодним периодом, стоимость ski-пассов снизилась, однако цены все равно остаются достаточно высокими.

Цены на ski-пассы в Буковеле
Цены на ski-пассы в Буковеле. Фото: скриншот

Как изменились цены на проживание

После новогоднего периода цены на проживание в отелях Буковеля снизились. В некоторых популярных вариантах цены на проживание следующие:

  • Guest House Sofia — 15 000 грн за 6 ночей для двух человек;
  • "Как дома" Буковель — 9 500 грн за 6 ночей для двух человек;
  • Севеней Отель — 25 200 грн за 6 ночей для двух человек.
  • Цены на проживание в отелях Буковеля
    Цены на проживание в отелях Буковеля. Фото: скриншот
  • Цены на проживание в отелях Буковеля
    Цены на проживание в отелях Буковеля. Фото: скриншот
  • Цены на проживание в отелях Буковеля
    Цены на проживание в отелях Буковеля. Фото: скриншот
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Сейчас посетители самого популярного курорта в Украине имеют возможность сэкономить на проживании и катании на лыжах, хотя цены остаются достаточно высокими, что присуще этому сезону в Буковеле.

Напомним, Буковель остается самым популярным местом для зимнего отдыха среди украинцев. В период новогодних праздников курорт принял на 30-40% больше гостей, чем в предыдущем сезоне.

Также мы писали, что в Буковеле выделяют три сезона отдыха — низкий, высокий и новогодний. Каждый из них характеризуется своими мероприятиями и ценами на проживание и ски-пассы.

отдых Карпаты Буковель зима курорты цены

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