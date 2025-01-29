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От красоты захватит дыхание — самые популярные каньоны в Украине

29 января 2025 15:20
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор
Топ-4 самых популярных каньона в Украине
Днестровский каньон. Фото: karpatium.com.ua
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор

Уже через месяц наступит весна, поэтому самое время готовить планы на путешествия по Украине. Наша страна богата на настоящие чудеса природы.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о самых живописных каньонах нашей страны.

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Днестровский каньон

Этот каньон является одним из крупнейших не только в Украине, но и в Европе. Он простирается на 250 километров на границе четырех областей — Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой. Это место заслуженно называют одним из семи чудес Украины.

Самые популярные каньоны Украины
Днестровский каньон. Фото: Wikipedia

Буцкий каньон

Этот каньон с живописными видами расположен возле поселка Буки Маньковского района Черкасской области. Хотя на фото он выглядит огромным, на самом деле его глубина составляет 20 м, а ширина — от 20 до 40 м. Его территорию можно обойти примерно за полчаса. Течение на Букском каньоне довольно бурное и даже есть водопад-перекат Выр.

Самые красивые каньоны Украины
Буцкий каньон. Фото: Wikipedia

Актовский каньон

Это невероятное место расположено в селе Актовое, что в Вознесенском районе Николаевской области, буквально в середине голой степи. Каньон окутан легендами. Некоторые утверждают, что по нему скифы справляли тела своих правителей. Другие рассказывают, что местные жители всыпали в воду яд, чтобы отравить татар.

Каньоны Украины
Актовский каньон. Фото: Wikipedia

Смотрицкий каньон

Сказка расположена среди фортификаций Каменец-Подольского. Со склонов Смотрицкого каньона открываются невероятные виды на легендарную городскую крепость, где снимали такие ленты, как "Тот, кто прошел сквозь огонь", "Тарас Бульба" и "Тени незабытых предков". Это прекрасное место, чтобы полюбоваться водопадами и насладиться природой.

Самые живописные каньоны Украины
Смотрицкий каньон. Фото: karpatium.com.ua

Напомним, мы рассказывали, как с завершением новогодних праздников изменилась стоимость проживания и ski-пассов в Буковеле. Также мы сравнивали цены в Буковеле с Куршевелем.

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15:16 ЦРУ предположило происхождение COVID-19 — в Китае отреагировали

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

15:05 Женщины из Одесчины обеспечивали мужчин морскими документами

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