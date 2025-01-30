Чем категорически нельзя пользоваться на борту самолета - советы туристам

Рассадник бактерий — чем не стоит пользоваться в самолетах
Стюардесса Сьерра Мист очень любит свою работу и делится ценными советами с путешественниками. Бортпроводница рассказала, почему не стоит в самолете пользоваться бесплатной туалетной бумагой.
Об этом пишет Mirror.
Опасная вещь в каждом самолете
Бортпроводница призналась, что на туалетной бумаге в самолетах собирается много бактерий и микробов, ведь из-за турбулентности содержимое раковины и унитаза разбрызгивается по всей кабинке.
Сьерра советует вместо этого пользоваться бумажными полотенцам, которые расположены выше туалетной бумаги в отдельном боксе.
"Я не пользуюсь туалетной бумагой в самолете. Если вы осмотрите туалетную бумагу, я обещаю, вы увидите на ней капельки воды — или то, что вы считаете капельками воды. Поэтому я просто говорю всем своим пассажирам, просто используйте вместо этого Kleenex", — поделилась бортпроводница.
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