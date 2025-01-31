Сколько стоит полет в космос в 2025 году

Полет в космос. Фото: Pinterest

Еще несколько десятилетий назад космические путешествия, которые казались фантастикой, сегодня постепенно становятся реальностью не только для астронавтов, но и для состоятельных туристов. Благодаря частным космическим компаниями SpaceX, Blue Origin и Virgin Galactic, полеты в космос становятся доступнее.

Об этом пишет издание РБК-Украина.

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Сейчас побывать в космической невесомости имеют возможность те, у кого в кошельке несколько миллионов или даже сотен тысяч долларов. В частности, суборбитальный полет с Virgin Galactic или Blue Origin обойдется примерно в 250 000-450 000 долларов. Компания Blue Origin также практикует такие полеты. Их пассажиром стал 90-летний Уильям Шатнер, который сыграл капитана Кирка в "Звездном пути".

Компания Axiom Space за 55 миллионов долларов предлагает недельное орбитальное путешествие на Международную космическую станцию (МКС).

Кроме того, SpaceX миллиардера Илона Маска планирует осуществлять коммерческие полеты вокруг Луны, которые обойдется желающим в сотни миллионов долларов.

Космические костюмы. Фото: Pinterest

Однако для доступа к полетам недостаточно только денег. У туристов должно быть хорошее здоровье. Космический полет сильно нагружает наш организм и может негативно повлиять на тех, кто не привык к экстремальным условиям.

Во время путешествия у человека может возникать космическая болезнь, которая похожа по симптомам на морскую. Туристы могут испытывать сильную тошноту, головную боль и дезориентацию во время полета. В космическом пространстве также гораздо выше уровень радиации, который может спровоцировать образование опухолей и тяжелых болезней.

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