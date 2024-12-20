Місяць на 100 млн років старший — нове дослідження вчених змінило хронологію космосу

Місяць. Фото: Unsplash

Формування Місяця, можливо, відбувалося швидше після народження Землі, ніж вважалося раніше. Згідно з новим аналізом, проведеним дослідниками з США, Франції та Німеччини, постійний супутник Землі міг сформуватися вже 4,53 млрд років тому — на сотні мільйонів років раніше, ніж передбачалося.

Про це розповідає Science Alert.

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Ймовірно, що ця хронологія може вирішувати інші загадки Місяця. Однією з них може бути менша кількість величезних ударних басейнів, ніж очікувалося, або чому супутник містить менше металу, ніж Земля.

Хаос ранньої Сонячної системи є основою сучасної теорії формування Місяця. Утворилося Сонце приблизно 4,6 млрд років тому. У той час воно було оточене диском газу та пилу, що залишився від його власного формування, які злипалися, вдарялися одне об одне і створювали атмосферу хаосу.

Вчені вважають, що Місяць утворився, коли величезний об'єкт розміром приблизно з Марс зіткнувся з молодою Землею, яка була ще теплою та липкою через власне формування. Земна маса була викинута на орбіту, де вона зібралася, утворивши Місяць. Після свого формування вважається, що Місяць містив глобальний океан магми, який швидко охолов і застиг, перетворившись на його поверхню. Зразки місячної породи, які, як припускають, сформувалися в цьому океані магми, вказують на те, що зіткнення сталося 4,35 млрд років тому. Однак нещодавно маленькі зерна місячного циркону створили абсолютно іншу картину.

Бачення художника гігантського удару, який, як вважається, призвів до утворення Місяця. Фото: NASA/JPL-Caltech

Через особливості способу їх формування кристали циркону є чудовим інструментом для визначення віку зразка. Хоча кристали циркону повністю відкидають свинець під час формування, вони все ще містять уран. Радиоактивний уран, що міститься в цирконі, з часом розпадається на свинець з дуже добре вивченою швидкістю. Вчені можуть точно визначити вік утворення циркону, аналізуючи співвідношення урану та свинцю в кристалі.

Цікаво, що кристали циркону з Місяця мають вік понад 4,35 млрд років. Вік одного становить 4,46 млрд років, а іншого — 4,51 млрд років. Утворення та виживання кристалів циркону було б унеможливлено через його невідповідність глобальному океану магми. Але ці циркони все одно існують. З іншого боку, існує велика кількість місячних порід, які мають вік приблизно 4,35 млрд років. Геолог Френсіс Німмо з Каліфорнійського університету Санта-Круз та його колеги провели аналіз і моделювання, щоб продемонструвати, що обидва варіанти можуть бути правдою: якщо Місяць утворився раніше, а потім зазнав широкомасштабного переплавлення кори 4,35 млрд років тому.

Коли два тіла рухаються по орбіті одне одного, спостерігається властивість, відома як ексцентриситет, коли траєкторія орбіти змінюється на еліпс. Кожен об’єкт відчуває зміну гравітаційного притягання, коли два тіла наближаються або віддаляються одне від одного. Ця постійно змінна сила тяжіння розтягує, стискає та нагріває все.

До того, як Місяць утворився, його орбіта могла бути досить ексцентричною, щоб протягом кількох десятків мільйонів років розплавити частини його поверхні. Завдяки ретельному розв'язанню проблеми молодшої поверхневої породи та старішого циркону це могло статися приблизно 4,35 млрд років тому. Наслідком цього є зменшення віку Місяця з 4,43 до 4,53 млрд років. Наша планета, можливо, була найкращим другом свого супутника протягом майже всього свого життя, оскільки вік Землі оцінюється в 4,54 млрд років.

Нагадаємо, компанія SpaceX запустила у космос два супутники зв'язку. Запуск відбувся у середу, 18 грудня. Розробкою та виготовленням супутників займалася компанія Boeing.

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