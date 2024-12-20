Луна на 100 млн лет старше — новое исследование ученых изменило хронологию космоса

Луна. Фото: Unsplash

Формирование Луны, возможно, происходило скорее после рождения Земли, чем считалось ранее. Согласно новому анализу, проведенному исследователями из США, Франции и Германии, постоянный спутник Земли мог сформироваться уже 4,53 млрд лет назад — на сотни миллионов лет раньше, чем предполагалось.

Об этом рассказывает Science Alert.

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Вероятно, что эта хронология может разрешать другие загадки Луны. Одной из них может быть меньшее количество огромных ударных бассейнов, чем ожидалось, или почему спутник содержит меньше металла, чем Земля.

Хаос ранней Солнечной системы является основой современной теории формирования Луны. Образовалось Солнце примерно 4,6 млрд лет назад. В то время оно было окружено диском газа и пыли, оставшейся от его собственного формования, которые слипались, ударялись друг о друга и создавали атмосферу хаоса.

Ученые считают, что Луна образовалась, когда огромный объект размером примерно с Марс столкнулся с молодой Землей, которая была еще теплой и липкой из-за собственного формирования. Земная масса была выброшена на орбиту, где она собралась, образовав Луну. После своего формирования считается, что Луна содержала быстро остывший и застывший глобальный океан магмы, превратившийся в ее поверхность. Образцы лунной породы, которые, как предполагают, сформировавшиеся в этом океане магмы, указывают на то, что столкновение произошло 4,35 млрд лет назад. Однако недавно маленькие зерна лунного циркона создали совершенно другую картину.

Видение художника гигантского удара, который, как считается, привел к образованию Луны. Фото: NASA/JPL-Caltech

Из-за особенностей способа их формирования кристаллы циркона являются отличным инструментом для определения возраста образца. Хотя кристаллы циркона полностью отбрасывают свинец во время формирования, они все еще содержат уран. Содержащийся в цирконе радиоактивный уран со временем распадается на свинец с очень хорошо изученной скоростью. Ученые могут точно определить возраст образования циркона, анализируя соотношение урана и свинца в кристалле.

Интересно, что кристаллы циркона с Луны имеют возраст более 4,35 млрд лет. Возраст одного составляет 4,46 млрд лет, а другого — 4,51 млрд лет. Образование и выживание кристаллов циркона было бы невозможным из-за его несоответствия глобальному океану магмы. Но эти цирконы все равно существуют. С другой стороны, существует большое количество лунных пород, имеющих возраст примерно 4,35 млрд лет. Геолог Фрэнсис Ниммо из Калифорнийского университета Санта-Круз и его коллеги провели анализ и моделирование, чтобы продемонстрировать, что оба варианта могут быть правдой: если Луна образовалась раньше, а затем претерпела широкомасштабное переплавление коры 4,35 млрд лет назад.

Когда два тела двигаются по орбите друг друга, наблюдается свойство, известное как эксцентриситет, когда траектория орбиты меняется на эллипс. Каждый объект испытывает изменение гравитационного притяжения, когда два тела приближаются или удаляются друг от друга. Эта постоянно скользящая сила тяжести растягивает, сжимает и нагревает все.

До того как Луна образовалась, ее орбита могла быть достаточно эксцентричной, чтобы в течение нескольких десятков миллионов лет расплавить части ее поверхности. Благодаря тщательному решению проблемы младшей поверхностной породы и более старого циркона это могло произойти примерно 4,35 млрд лет назад. Следствием этого является уменьшение возраста Луны с 4,43 до 4,53 млрд лет. Наша планета, возможно, была лучшим другом своего спутника на протяжении почти всей своей жизни, поскольку возраст Земли оценивается в 4,54 млрд лет.

Напомним, компания SpaceX запустила в космос два спутника связи. Запуск прошел в среду, 18 декабря. Разработкой и производством спутников занималась компания Boeing.

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