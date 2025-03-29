Погода в Украине 30 марта — прогноз погоды от Наталки Диденко

В Украину идет похолодание — Диденко дала прогноз на завтра
Погода в Украине завтра, 30 марта, будет несколько прохладной. В некоторых областях стоит ожидать дождей.
Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Telegram.
Погода в Украине 30 марта
По прогнозам Диденко, наиболее интенсивные осадки прогнозируются в центральных областях Украины.
Днем температура воздуха составит +9...+13 °C, теплее будет на юго-востоке +14...+18°C, а также на Волыни и Ровенщине +11...+14°C.
В Киеве в воскресенье ожидается дождь, а температура снизится до +10...+12 °C, что сделает погоду более прохладной.
Ранее мы писали, что в апреле в Украине ожидается комфортная температура воздуха, но не слишком теплая.
Также мы сообщали, что на Солнце зафиксировано несколько вспышек. Что это значит — читайте в нашем материале.
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