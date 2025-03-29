Прогноз погоди в Україні на завтра

Коли чекати справжньої весни — прогноз погоди на завтра
У неділю, 30 березня, у більшості областей України дощитиме. Крім того, в Карпатах вночі очікується мокрий сніг.
Про це інформують Український гідрометеорологічний центр та синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди на 30 березня від Укргідрометцентру
Отже, 30 березня по всій території України буде хмарно з проясненнями. Вночі у південній частині, більшості центральних, східних областей та на Закарпатті помірні (в Донецькій області місцями значні) дощі. Водночас вдень у центральних, східних, північних областях та на Закарпатті місцями невеликі дощі. На решті території неділя мине без опадів.
За прогнозами Укргідрометцентру, вітер 30 березня буде переважно східний, в межах 5-10 м/с. Натомість вночі у східних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметь від +2 °С до +7 °С, у південній частині +6...+11 °С. Вдень буде дещо тепліше — +10...+15 °С (у центральних областях місцями +5...+10 °С), у південно-східній частині +13...+18 °С.
Натомість в Карпатах весна нагадуватиме зиму. Відтак, вночі очікується помірний мокрий сніг, вдень місцями невеликий дощ. Температура вночі + 3...-2 °С. Однак вдень буде трішки тепліше — +2...+7 °С.
Прогноз погоди на 30 березня від Наталки Діденко
Синоптик Діденко прогнозує, що 30 березня в Україні прийдуть дощі. Інтенсивнішими опади очікуються найближчої ночі та завтра вранці у центральних областях, у південній частині, у східних областях, на південному заході.
За прогнозами Діденко, вдень у неділю дощі поблукають на заході, півночі та у центрі. На півдні та сході без істотних опадів у денні години.
Температура повітря 30 березня вдень коливатиметься в межах +10...+15 °С, на півдні (окрім Одещини) до +18 °С.
Натомість вздовж смуги від Чернівецької області через Вінниччину — Черкащину — Кропивницький з районами через Полтавщину до Харківщини та Сумщини розташується холодне повітря, очікується на цій ділянці +4...+10 °С.
У Києві 30 березня температура повітря трохи знизиться і становитиме +11...+12 °С. Проте серйозних опадів у столиці не очікується, але хмар побільшає, максимум подекуди пройде невеликий дощ.
Раніше ми інформували, що на вихідні, 29 та 30 березня, в Україні у більшості областей пройдуть дощі. Зокрема, у деяких областях будуть грози.
Водночас синоптик Наталка Діденко повідомляла, що 30 березня погода в Україні буде дещо прохолодною. У деяких областях варто очікувати на дощі.
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