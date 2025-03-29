Прогноз погоди в Україні на завтра

Люди йдуть містом з парасольками під дощем. Фото: Вечірній Київ

У неділю, 30 березня, у більшості областей України дощитиме. Крім того, в Карпатах вночі очікується мокрий сніг.

Про це інформують Український гідрометеорологічний центр та синоптик Наталка Діденко.

Читайте також:

Прогноз погоди на 30 березня від Укргідрометцентру

Отже, 30 березня по всій території України буде хмарно з проясненнями. Вночі у південній частині, більшості центральних, східних областей та на Закарпатті помірні (в Донецькій області місцями значні) дощі. Водночас вдень у центральних, східних, північних областях та на Закарпатті місцями невеликі дощі. На решті території неділя мине без опадів.

За прогнозами Укргідрометцентру, вітер 30 березня буде переважно східний, в межах 5-10 м/с. Натомість вночі у східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметь від +2 °С до +7 °С, у південній частині +6...+11 °С. Вдень буде дещо тепліше — +10...+15 °С (у центральних областях місцями +5...+10 °С), у південно-східній частині +13...+18 °С.

Натомість в Карпатах весна нагадуватиме зиму. Відтак, вночі очікується помірний мокрий сніг, вдень місцями невеликий дощ. Температура вночі + 3...-2 °С. Однак вдень буде трішки тепліше — +2...+7 °С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометцентр/Facebook

Прогноз погоди на 30 березня від Наталки Діденко

Синоптик Діденко прогнозує, що 30 березня в Україні прийдуть дощі. Інтенсивнішими опади очікуються найближчої ночі та завтра вранці у центральних областях, у південній частині, у східних областях, на південному заході.

Скриншот повідомлення Наталки Діденко/Facebook

За прогнозами Діденко, вдень у неділю дощі поблукають на заході, півночі та у центрі. На півдні та сході без істотних опадів у денні години.

Температура повітря 30 березня вдень коливатиметься в межах +10...+15 °С, на півдні (окрім Одещини) до +18 °С.

Натомість вздовж смуги від Чернівецької області через Вінниччину — Черкащину — Кропивницький з районами через Полтавщину до Харківщини та Сумщини розташується холодне повітря, очікується на цій ділянці +4...+10 °С.

У Києві 30 березня температура повітря трохи знизиться і становитиме +11...+12 °С. Проте серйозних опадів у столиці не очікується, але хмар побільшає, максимум подекуди пройде невеликий дощ.

Температурна карта. Фото: Наталка Діденко/Facebook

Раніше ми інформували, що на вихідні, 29 та 30 березня, в Україні у більшості областей пройдуть дощі. Зокрема, у деяких областях будуть грози.

Водночас синоптик Наталка Діденко повідомляла, що 30 березня погода в Україні буде дещо прохолодною. У деяких областях варто очікувати на дощі.