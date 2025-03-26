Погода сьогодні, 26 березня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Жінка йде вулицею під час дощу. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на середу, 26 березня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями.

Про це у вівторок, 25 березня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 26 березня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Уночі на півдні, сході України та Сумській області, а вдень у Карпатах і на Закарпатті пройде невеликий дощ. На решті території опадів не очікується. Уночі та вранці в Карпатах і на Закарпатті місцями буде туман.

Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю 3–8 м/с. Уночі стовпчики термометрів опустяться до 0...+5 °С, а в південних областях — до +8 °С. Удень потеплішає до +9...+14 °С, а на Закарпатті та в південних областях — до +15...+20 °С.

Карта температур в Україні 26 березня 2025 року від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями, без опадів. Швидкість північно-західного вітру становитиме 5–10 м/с. Нічна температура в області триматиметься в межах 0...+5 °С, а у столиці — +2...+4 °С. Удень у Києві повітря прогріється до +11...+13 °С, а за межами обласного центру — до +9...+14 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, дощі в середу, 26 березня, більш ймовірні вночі та вранці у східних і південних областях. Упродовж дня майже по всій території України опадів не передбачається.

Удень стовпчики термометрів піднімуться до +12...+17 °С, на півдні — до +19 °С. Прохолодніше буде в Чернігівській, Харківській і Сумській областях: +8...+12 °С.

У Києві опадів не очікується, навіть буде сонячно. Уночі температура триматиметься в межах +2...+5 °С, а вдень повітря прогріється до +10...+12 °С.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, квітень в Україні буде здебільшого хмарним. Середня місячна температура становитиме +10...+13 °С.

Раніше синоптик Наталка Діденко попередила, що в Україну прийде нова хвиля похолодання. На початку квітня можливі навіть заморозки.