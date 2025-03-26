Погода сегодня, 26 марта, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Женщина идет по улице во время дождя. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на среду, 26 марта, дали синоптики. Будет облачно с прояснениями.

Об этом во вторник, 25 марта, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 26 марта

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ночью на юге, востоке Украины и Сумской области, а днем в Карпатах и на Закарпатье пройдет небольшой дождь. На остальной территории осадков не ожидается. Ночью и утром в Карпатах и на Закарпатье местами будет туман.

Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до 0...+5 °С, а в южных областях — до +8 °С. Днем потеплеет до +9...+14 °С, а на Закарпатье и в южных областях — до +15...+20 °С.

Карта температур в Украине 26 марта 2025 года от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями, без осадков. Скорость северо-западного ветра составит 5–10 м/с. Ночная температура в области будет держаться в пределах 0...+5 °С, а в столице — +2...+4 °С. Днем в Киеве воздух прогреется до +11...+13 °С, а за пределами областного центра — до +9...+14 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, дожди в среду, 26 марта, более вероятны ночью и утром в восточных и южных областях. В течение дня почти по всей территории Украины осадков не предвидится.

Днем столбики термометров поднимутся до +12...+17 °С, на юге — до +19 °С. Прохладнее будет в Черниговской, Харьковской и Сумской областях: +8...+12 °С.

В Киеве осадков не ожидается, даже будет солнечно. Ночью температура будет держаться в пределах +2...+5 °С, а днем воздух прогреется до +10...+12 °С.

Напомним, по прогнозу синоптиков, апрель в Украине будет в основном облачным. Средняя месячная температура составит +10...+13 °С.

Ранее синоптик Наталка Диденко предупредила, что в Украину придет новая волна похолодания. В начале апреля возможны даже заморозки.