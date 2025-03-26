Оголошення в розшук — що відбувається після рішення ТЦК

Затримання ухилянта. Фото: ДПСУ

Якщо військовозобов’язаний громадянин порушив правила військового обліку, то, виявивши це порушення, працівники ТЦК мають внести цю інформацію до Єдиного реєстру військовозобов’язаних. Після цього громадянина оголошують у розшук і можуть затримати представники Національної поліції.

Про це йдеться у матеріалі на сайті inseinin.

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Фіксація у Єдиному реєстрі

Після виявлення порушення правил військового обліку територіальний центр комплектування має зафіксувати це правопорушення у Єдиному державному реєстрі військовозобовʼязаних.

У тих військовозобов’язаних громадян, які мають електронний військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+", після цього з’явиться позначка "виявлені порушення правил військового обліку".

Затримання поліцією

Після цього ТЦК може звернутися до поліції із повідомленням про розшук порушника правил військового обліку.

Представники Нацполіції мають право перевіряти документи — і, у випадку виявлення цього громадянина, здійснити його адміністративне затримання.

Отже, після того, як порушення правил військового обліку буде зафіксовано, громадянина, що здійснив це порушення, у будь-який момент можуть затримати поліцейські.

Нагадаємо, ми раніше писали про вісім основних причин, коли військовозобов’язаного оголошують у розшук.

Додамо, ми повідомляли про те, коли розшук від ТЦК є законним і як його можна скасувати.