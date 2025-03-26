Объявление в розыск — что происходит после решения ТЦК

Розыск от ТЦК — что ждет военнообязанного
Если военнообязанный гражданин нарушил правила воинского учета, то, обнаружив это нарушение, работники ТЦК должны внести эту информацию в Единый реестр военнообязанных. После этого гражданина объявляют в розыск и могут задержать представители Национальной полиции.
Об этом говорится в материале на сайте inseinin.
Фиксация в Едином реестре
После выявления нарушения правил воинского учета территориальный центр комплектования должен зафиксировать это правонарушение в Едином государственном реестре военнообязанных.
У тех военнообязанных граждан, которые имеют электронный военно-учетный документ в приложении "Резерв+", после этого появится отметка "выявлены нарушения правил воинского учета".
Задержание полицией
После этого ТЦК может обратиться в полицию с сообщением о розыске нарушителя правил воинского учета.
Представители Нацполиции имеют право проверять документы — и, в случае обнаружения этого гражданина, осуществить его административное задержание.
Таким образом, после того, как нарушение правил воинского учета будет зафиксировано, гражданина, совершившего это нарушение, в любой момент могут задержать полицейские.
Напомним, мы ранее писали о восьми основных причинах, когда военнообязанного объявляют в розыск.
Добавим, мы сообщали о том, когда розыск от ТЦК является законным и как его можно отменить.
Читайте Новини.LIVE!