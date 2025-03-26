Объявление в розыск — что происходит после решения ТЦК

Задержание уклониста. Фото: ГПСУ

Если военнообязанный гражданин нарушил правила воинского учета, то, обнаружив это нарушение, работники ТЦК должны внести эту информацию в Единый реестр военнообязанных. После этого гражданина объявляют в розыск и могут задержать представители Национальной полиции.

Об этом говорится в материале на сайте inseinin.

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Фиксация в Едином реестре

После выявления нарушения правил воинского учета территориальный центр комплектования должен зафиксировать это правонарушение в Едином государственном реестре военнообязанных.

У тех военнообязанных граждан, которые имеют электронный военно-учетный документ в приложении "Резерв+", после этого появится отметка "выявлены нарушения правил воинского учета".

Задержание полицией

После этого ТЦК может обратиться в полицию с сообщением о розыске нарушителя правил воинского учета.

Представители Нацполиции имеют право проверять документы — и, в случае обнаружения этого гражданина, осуществить его административное задержание.

Таким образом, после того, как нарушение правил воинского учета будет зафиксировано, гражданина, совершившего это нарушение, в любой момент могут задержать полицейские.

Напомним, мы ранее писали о восьми основных причинах, когда военнообязанного объявляют в розыск.

Добавим, мы сообщали о том, когда розыск от ТЦК является законным и как его можно отменить.