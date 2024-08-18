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Гурт Coldplay встановив солідний фінансовий рекорд у музичній індустрії

18 серпня 2024 08:48
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Гурт Coldplay перевершив рекорд Елтона Джона
Учасники гурту Coldplay. Фото: Instagram/coldplay
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Британський гурт Coldplay, який зараз активно дає гастролі містами світу, встановив рекорд у музичній індустрії. Їхній поточний гастрольний тур The Music of the Spheres став найприбутковішим в історії рок-музики. 

Про це повідомляє Billboard.

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Рекорд гурту Coldplay

The Music of the Spheres стартував 18 березня 2022 року і приніс гурту 944,7 млн ​​доларів. Шанувальники артистів купили близько 8,8 млн квитків на концерти у різних країнах світу на 177 шоу. Останній концерт пройде 16 листопада. Цілком ймовірно, що ця сума збільшиться.

До рейтингу музичне видання додало британського співака Елтона Джона, якого критики також додали до рок-категорії. Його прощальний тур, який тривав протягом п'яти років (2018-2023) приніс музикантові 939,1 млн доларів. Третім у рейтингу виявився тур "360" U2, який приніс групі 736,4 млн доларів.

Рок-гастролі
Найкасовіші гастролі музикантів, які виступають в рок-стилістиці. Фото: Billboard

Зазначимо, що попередній тур Coldplay, A Head Full of Dreams Tour, що відбувся у 2016-2017 роках, також увійшов до Топ-10 найуспішніших гастролей рок-виконавців в історії. У списку опинилися також серії виступів Guns N’Roses, The Rolling Stones, Роджера Вотерса, AC/DC та Red Hot Chili Peppers.

Нагадаємо, раніше ми писали, що гурт Coldplay поставив крапку в гучній судовій справі на мільйони доларів. Також ми розповідали, що співачка Світлана Лобода першою серед українських знаменитостей заспівала для "Ґреммі".

музика рекорд гроші закордонні зірки

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