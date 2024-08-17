Світлана Лобода взяла участь у спецпроєкті премії Ґреммі

Співачка Світлана Лобода. Фото: Instagram/lobodaofficial

На офіційних YouTube-каналі та сайті американської музичної премії "Ґреммі" (Grammy) з’явився виступ української співачки Світлани Лободи. Артистка виступила у межах міжнародного проєкту Global Spin.

Лобода прокоментувала цю подію у своїх соцмережах.

Читайте також:

Світлана Лобода заспівала для "Ґреммі"

Зіркова уродженка Ірпеня наживо виконала пісню Mentor англійською та українською мовами. Так вона представила Україну в проєкті проєкту Global Spin. Він покликаний об'єднати світову музичну спільноту.

"Артисту заспівати для "Ґреммі" — це як спортсмену взяти участь в Олімпійських Іграх. Радісно, хвилююче і почесно. Я вдячна "Ґреммі" за запрошення стати частиною проєкту Global Spin і світової музичної спільноти Grammy. І за довіру як до першого артиста у Східній Європі", — зазначила Лобода.

Американська музична премія "Ґреммі" представила спецпроєкт Global Spin чотири роки тому. Згідно з правилами проєкту, артисти співають виключно наживо, а їхні виступи публікують на офіційному сайті "Ґреммі" та YouTube паралельно з усіма соціальними платформами музичної премії.

Нагадаємо, раніше ми писали, як саме кум Лободи, телеведучий Анатолій Анатоліч підтримує з нею зв'язок. Також ми розповідали, що співак, військовослужбовець Коля Сєрга пояснив головну помилку Світлани Лободи.