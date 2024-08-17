Светлана Лобода приняла участие в спецпроекте премии Грэмми

Певица Светлана Лобода. Фото: Instagram/lobodaofficial

На официальных YouTube-канале и сайте американской музыкальной премии "Грэмми" (Grammy) появилось выступление украинской певицы Светланы Лободы. Артистка выступила в рамках международного проекта Global Spin.

Лобода прокомментировала это событие в своих соцсетях.

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Звездная уроженка Ирпеня вживую исполнила песню Mentor на английском и украинском языках. Так она представила Украину в проекте проекта Global Spin. Он призван объединить мировое музыкальное сообщество.

"Артисту спеть для "Грэмми" — это как спортсмену принять участие в Олимпийских Играх. Радостно, волнительно и почетно. Я благодарна "Грэмми" за приглашение стать частью проекта Global Spin и мирового музыкального сообщества Grammy. И за доверие как к первому артисту в Восточной" Европе", — отметила Лобода.

Американская музыкальная премия "Грэмми" представила спецпроект Global Spin четыре года назад. Согласно правилам проекта, артисты поют исключительно вживую, а их выступления публикуют на официальном сайте Грэмми и YouTube параллельно со всеми социальными платформами музыкальной премии.

Напомним, ранее мы писали, как именно кум Лободы, телеведущий Анатолий Анатолич поддерживает с ней связь. Также мы рассказывали, что певец, военнослужащий Коля Серга объяснил главную ошибку Светланы Лободы.