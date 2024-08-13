Шоумен Анатолій Анатоліч зізнався, як підтримує зв'язок зі Світланою Лободою

Співачка Світлана Лобода. Фото: Instagram/lobodaofficia

Співачка Світлана Лобода є кумою телеведучого Анатолія Анатоліча та його дружини Юли. Вона хрестила їхню старшу доньку Алісу. Втім, після початку повномасштабної війни вони бачаться не так часто.

Про це Анатоліч розповів в програмі "Тур зірками" на "Люкс ФМ".

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Як Анатоліч спілкується з Лободою

За словами Анатолія Яцечка (справжнє ім’я телеведучого), за останній час вони не так часто бачились зі Світланою Лободою. Знаменитості переписуються в соцмережах, зокрема, в Instagram. Так, востаннє, Анатоліч написав співачці після її концерту в Латвії.

"Я написав, що "дуже круто". Тобто ми коментуємо одне одному сторіз, коли в мене там щось сталося, коли в неї щось сталося. У нас зараз більш таке спілкування в Instagram. Наживо ми не бачилися давно вже", — зазначив Анатоліч.

Телеведучий зазначив, що останнім часом він не часто буває за кордоном (в Анатоліча троє неповнолітніх дітей). То ж графіки з зірковою кумою, яка живе за межами України, в них не перетинаються.

"Останнім часом загалі нікуди не їздив, а Лобода не була в Києві. Тому якось не перетиналися", — підсумував Анатоліч.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співак, військовослужбовець Коля Сєрга пояснив головну помилку Світлани Лободи. Також ми розповідали, чому лідер гурту "ТІК" Віктор Бронюк покинув службу в ЗСУ.