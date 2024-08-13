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Кум Лободи зізнався, як саме підтримує з нею зв'язок

13 серпня 2024 06:19
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Шоумен Анатолій Анатоліч зізнався, як підтримує зв'язок зі Світланою Лободою
Співачка Світлана Лобода. Фото: Instagram/lobodaofficia
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Співачка Світлана Лобода є кумою телеведучого Анатолія Анатоліча та його дружини Юли. Вона хрестила їхню старшу доньку Алісу. Втім, після початку повномасштабної війни вони бачаться не так часто. 

Про це Анатоліч розповів в програмі "Тур зірками" на "Люкс ФМ".

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За словами Анатолія Яцечка (справжнє ім’я телеведучого), за останній час вони не так часто бачились зі Світланою Лободою. Знаменитості переписуються в соцмережах, зокрема, в Instagram. Так, востаннє, Анатоліч написав співачці після її концерту в Латвії.

"Я написав, що "дуже круто". Тобто ми коментуємо одне одному сторіз, коли в мене там щось сталося, коли в неї щось сталося. У нас зараз більш таке спілкування в Instagram. Наживо ми не бачилися давно вже", — зазначив Анатоліч. 

Телеведучий зазначив, що останнім часом він не часто буває за кордоном (в Анатоліча троє неповнолітніх дітей). То ж графіки з зірковою кумою, яка живе за межами України, в них не перетинаються. 

"Останнім часом загалі нікуди не їздив, а Лобода не була в Києві. Тому якось не перетиналися", — підсумував Анатоліч. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що співак, військовослужбовець Коля Сєрга пояснив головну помилку Світлани Лободи. Також ми розповідали, чому лідер гурту "ТІК" Віктор Бронюк покинув службу в ЗСУ.

соцмережі Світлана Лобода Анатолій Анатоліч українські зірки

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