Шоумен Анатолий Анатолич признался, как поддерживает связь со Светланой Лободой

Певица Светлана Лобода. Фото: Instagram/lobodaofficia

Певица Светлана Лобода является кумой телеведущего Анатолия Анатолича и его супруги Юли. Она крестила их старшую дочь Алису. Впрочем, после начала полномасштабной войны они видятся не так часто.

Об этом Анатолич рассказал в программе "Тур зірками" на "Люкс ФМ".

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По словам Анатолия Яцечко (настоящее имя телеведущего), за последнее время они не так часто виделись со Светланой Лободой. Знаменитости переписываются в соцсетях, в частности, в Instagram. Так, в последний раз, Анатолич написал певице после ее концерта в Латвии.

"Я написал, что "очень круто". То есть мы комментируем друг другу сториз, когда у меня там что-то произошло, когда у нее что-то произошло. У нас сейчас более такое общение в Instagram. Вживую мы не виделись давно уже", — отметил Анатолич.

Телеведущий отметил, что в последнее время он не часто бывает за границей (у Анатолича трое несовершеннолетних детей). Так что графики со звездной кумой, которая живет за пределами Украины, у них не пересекаются.

"В последнее время вообще никуда не ездил, а Лобода не была в Киеве. Поэтому как-то не пересекались", — подытожил Анатолич.

Напомним, ранее мы писали, что певец, военнослужащий Коля Серга объяснил главную ошибку Светланы Лободы. Также мы рассказывали, почему лидер группы "ТІК" Виктор Бронюк покинул службу в ВСУ.