Группа Coldplay превзошла рекорд Элтона Джона

Участники группы Coldplay. Фото: Instagram/coldplay

Британская группа Coldplay, которая сейчас активно дает гастроли по городам мира, установила рекорд в музыкальной индустрии. Их текущий гастрольный тур The Music of the Spheres стал самым прибыльным в истории рок-музыки.

Об этом сообщает Billboard.

Читайте также:

Рекорд группы Coldplay

The Music of the Spheres стартовал 18 марта 2022 года и принес группе 944,7 млн ​​долларов. Поклонники артистов купили около 8,8 млн билетов на концерты в разных странах мира на 177 шоу. Последний концерт пройдет 16 ноября. Вполне вероятно, что эта сумма увеличится.

В рейтинг музыкальное издание добавило британского певца Элтона Джона, которого критики также добавили в рок-категорию. Его прощальный тур, который длился в течение пяти лет (2018-2023), принес музыканту 939,1 млн долларов. Третьим в рейтинге оказался тур "360" U2, принесший группе 736,4 млн долларов.

Самые кассовые гастроли музыкантов, выступающих в рок-стилистике. Фото: Billboard

Отметим, что предыдущий тур Coldplay, A Head Full of Dreams Tour, состоявшийся в 2016-2017 годах, также вошел в Топ-10 самых успешных гастролей рок-исполнителей в истории. В списке оказались также серии выступлений Guns N'Roses, The Rolling Stones, Роджера Уотерса, AC/DC и Red Hot Chili Peppers.

Напомним, ранее мы писали, что группа Coldplay поставила точку в громком судебном деле на миллионы долларов. Также мы рассказывали, что певица Светлана Лобода первой среди украинских знаменитостей спела для "Грэмми".