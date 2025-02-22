Отправить посылку Новой почтой – как можно переплатить за доставку

Отделение Новой почты в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Клиентка Новой почты переплатила за доставку посылки, поскольку при создании накладной стоимость услуги была больше. Уже после совершения платежа женщина заметила в мобильном приложении, что разница в суммах составляет 35 грн. В службе поддержки объяснили ситуацию и рассказали, как исправить проблему.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему клиентка Новой почты заплатила больше за доставку.

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Что произошло у клиентки Новой почты

Киевлянка заказала доставку посылки по городу, планируя забрать отправление в почтомате. Используя мобильное приложение компании, она оплатила услуги Новой почты онлайн. Стоимость составляла 103,80 грн, что изрядно удивило девушку, ведь расстояние от места отправления до места доставки небольшое.

Буквально через 5 минут она проверила информацию в накладной и увидела меньшую сумму к оплате. В приложении отмечалось, что доставка по Киеву обошлась в 60 грн плюс 8,80 грн комиссии от объявленной стоимости. То есть в целом услуга стоила 68,80 грн вместо 103,80 грн.

Переписка клиентки Новой почты со службой поддержки. Фото: Новини.LIVE

Чтобы разобраться в ситуации, пользовательница обратилась в службу поддержки Новой почты в Telegram. В ответ получила такое объяснение: "При создании накладной стоимость была больше, чем сейчас".

Для решения проблемы необходимо отменить оплату и заново осуществить платеж, уже на правильную сумму. При этом клиентке придется ждать, пока финансовое учреждение согласует возврат денег. Сроки зависят от регламента банка, который обслуживает карту, но не могут превышать 10 рабочих дней.

Ответ службы поддержки Новой почты. Фото: Новини.LIVE

Получается, из-за ошибки при формировании накладной девушка обязана потратить 172,60 грн, ожидая до двух недель, пока на счет вернут первый платеж. Конечно, есть альтернатива: переплатить 35 грн за доставку посылки, не формируя запрос на отмену транзакции.

Уточним, что клиентка выбрала предложение компании и предоставила персональную информацию для отмены платежа. Новая почта быстро оформила запрос, а дальше остается ждать ответ банка.

Что еще должны знать украинцы

Напомним, Укрпошта установила скидки на услуги сервиса ускоренной международной доставки EMS. Клиенты могут отправлять посылки в США со скидкой до 50%, что позволит значительно экономить. Акция действует для грузов весом от 10 до 30 кг.

Также мы писали, что украинец чуть не заплатил 25 000 евро штрафа за посылку. Ему отправили груз с лекарственными средствами, но оказалось, что их запрещено ввозить на территорию Германии. При этом в Укрпоште не предупредили о возможных проблемах с доставкой препаратов.