Відправити посилку Новою поштою – як можна переплатити за доставку

Відділення Нової пошти в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Клієнтка Нової пошти переплатила за доставку посилки, оскільки при створенні накладної вартість послуги була більшою. Вже після здійснення платежу користувачка помітила в мобільному додатку, що різниця в сумах становить 35 грн. У службі підтримки пояснили ситуацію та розповіли, як виправити проблему.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому клієнтка Нової пошти заплатила більше за доставку.

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Що сталося у клієнтки Нової пошти

Киянка замовила доставку посилки по місту, плануючи забрати відправлення у поштоматі. Використовуючи мобільний застосунок компанії, вона оплатила послуги Нової пошти онлайн. Вартість становила 103,80 грн, що неабияк здивувало дівчину, адже відстань від місця відправлення до місця доставки невелика.

Буквально через 5 хвилин вона перевірила інформацію в накладній та побачила меншу суму до сплати. В додатку зазначалося, що доставка по Києву обійшлася у 60 грн плюс 8,80 грн комісії від оголошеної вартості. Тобто загалом послуга коштувала 68,80 грн замість 103,80 грн.

Листування клієнтки Нової пошти зі службою підтримки. Фото: Новини.LIVE

Аби розібратися в ситуації, користувачка звернулася до служби підтримки Нової пошти в Telegram. У відповідь отримала таке пояснення: "При створенні накладної вартість була більша, ніж є зараз".

Для вирішення проблеми необхідно скасувати оплату і заново здійснити платіж, уже на правильну суму. Водночас клієнтці доведеться чекати, поки фінансова установа узгодить повернення коштів. Строки залежать від регламенту банку, який обслуговує карту, але не можуть перевищувати 10 робочих днів.

Відповідь служби підтримки Нової пошти. Фото: Новини.LIVE

Виходить, через помилку при формуванні накладної дівчина зобов’язана витратити 172,60 грн, очікуючи до двох тижнів, поки на рахунок повернуть перший платіж. Звісно, є альтернатива: переплатити 35 грн за доставку посилки, не формуючи запит на скасування транзакції.

Уточнимо, що клієнтка обрала пропозицію компанії та надала персональну інформацію для відміни платежу. Нова пошта швидко оформила запит, а далі залишається чекати відповіді банку.

Що ще мають знати українці

Нагадаємо, Укрпошта встановила знижки на послуги сервісу прискореної міжнародної доставки EMS. Клієнти можуть відправляти посилки у США зі знижкою до 50%, що дозволить значно економити. Акція діє для вантажів вагою від 10 до 30 кг.

Також ми писали, що українець мало не заплатив 25 000 євро штрафу за посилку. Йому відправили вантаж із лікарськими засобами, але виявилося, що їх заборонено ввозити на територію Німеччини. Водночас в Укрпошті не попередили про можливі проблеми з доставкою препаратів.