Нова пошта запустила рекламу для бізнесу — які ціни на послуги

Коробки Нової Пошти. Фото: Freepik

Компанія "Нова пошта" відкрила нові можливості для бізнесу, пропонуючи розміщення реклами на своїх цифрових і фізичних платформах. Це стосується як онлайн-майданчиків, таких як сайт, мобільний додаток і особистий кабінет користувача, так і фізичних носіїв — від реклами у відділеннях і на екранах до поштоматів та навіть на самих посилках.

Про це пише dev.ua.

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Також компанія пропонує розсилку в Viber-каналі та push-повідомлення через додаток Нової пошти.

Що відомо про запуск нової послуги

За інформацією від інсайдера, продаж реклами стартував у тестовому режимі близько пів року тому. За цей час компанія вже залучила перших клієнтів, серед яких:

Samsung;

Uklon;

"Київстар";

Coca-Cola;

"Сільпо";

OLX та інші.

Як зазначає джерело, раніше Нова пошта утримувалася від продажу реклами, аби зберегти цілісність свого бренду. Наразі ж компанія ретельно підходить до вибору каналів і партнерів.

У пресслужбі Нової пошти підтвердили цю інформацію.

Скільки коштує реклама

Компанія опублікувала презентацію з цінами та охопленням:

Реклама на посилках — вартість контакту — 2 грн, аудиторія — 8,1 млн.

Банер на сайті — 30 000 грн на місяць, охоплення — 9,4 млн унікальних відвідувачів.

Банер у додатку — 50 000 грн/місяць. Така ж ціна і за рекламу на сторінці трекінгу.

Монітори у відділеннях — 2 200 грн/місяць за одне відділення (з охопленням 7,1 млн на місяць).

Реклама в приміряльних — 740 000 грн на рік, охоплення — 15 млн на місяць.

Реклама у залі відділення — від 2,3 млн грн за три місяці, з охопленням у два рази більшим, ніж у приміряльних.

Реклама на поштоматах — від 2,2 млн грн за 6 місяців, охоплення — 52 млн.

Розсилки повідомлень у додатку — вартість контакту — 0,5 грн (охоплення — 8,4 млн).

Розсилки у Viber-каналі — вартість контакту — 1,5 грн.

Нова пошта розглядає продаж реклами як перспективний напрямок розвитку. Завдяки широкій мережі відділень, поштоматів і цифрових платформ, компанія може забезпечити значні рекламні охоплення. Очікується, що нові формати залучать ще більше клієнтів у 2025 році.

Нагадаємо, військовослужбовцям доступна нова послуга на відділеннях "Нової пошти". Вони можуть відправляти й отримувати посилки, сплачуючи за доставку лише 1 грн.

Також ми писали, що ВРУ планує запровадити новий податок. У 2025 році на всі посилки з-за кордону від торговельних платформ будуть переглянуті ціни.