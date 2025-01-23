Нова пошта запустила рекламу для бізнесу — які ціни на послуги

Новий спосіб заробітку Нової пошти — що пропонують від 2 грн
Компанія "Нова пошта" відкрила нові можливості для бізнесу, пропонуючи розміщення реклами на своїх цифрових і фізичних платформах. Це стосується як онлайн-майданчиків, таких як сайт, мобільний додаток і особистий кабінет користувача, так і фізичних носіїв — від реклами у відділеннях і на екранах до поштоматів та навіть на самих посилках.
Про це пише dev.ua.
Також компанія пропонує розсилку в Viber-каналі та push-повідомлення через додаток Нової пошти.
Що відомо про запуск нової послуги
За інформацією від інсайдера, продаж реклами стартував у тестовому режимі близько пів року тому. За цей час компанія вже залучила перших клієнтів, серед яких:
- Samsung;
- Uklon;
- "Київстар";
- Coca-Cola;
- "Сільпо";
- OLX та інші.
Як зазначає джерело, раніше Нова пошта утримувалася від продажу реклами, аби зберегти цілісність свого бренду. Наразі ж компанія ретельно підходить до вибору каналів і партнерів.
У пресслужбі Нової пошти підтвердили цю інформацію.
Скільки коштує реклама
Компанія опублікувала презентацію з цінами та охопленням:
- Реклама на посилках — вартість контакту — 2 грн, аудиторія — 8,1 млн.
- Банер на сайті — 30 000 грн на місяць, охоплення — 9,4 млн унікальних відвідувачів.
- Банер у додатку — 50 000 грн/місяць. Така ж ціна і за рекламу на сторінці трекінгу.
- Монітори у відділеннях — 2 200 грн/місяць за одне відділення (з охопленням 7,1 млн на місяць).
- Реклама в приміряльних — 740 000 грн на рік, охоплення — 15 млн на місяць.
- Реклама у залі відділення — від 2,3 млн грн за три місяці, з охопленням у два рази більшим, ніж у приміряльних.
- Реклама на поштоматах — від 2,2 млн грн за 6 місяців, охоплення — 52 млн.
- Розсилки повідомлень у додатку — вартість контакту — 0,5 грн (охоплення — 8,4 млн).
- Розсилки у Viber-каналі — вартість контакту — 1,5 грн.
Нова пошта розглядає продаж реклами як перспективний напрямок розвитку. Завдяки широкій мережі відділень, поштоматів і цифрових платформ, компанія може забезпечити значні рекламні охоплення. Очікується, що нові формати залучать ще більше клієнтів у 2025 році.
Нагадаємо, військовослужбовцям доступна нова послуга на відділеннях "Нової пошти". Вони можуть відправляти й отримувати посилки, сплачуючи за доставку лише 1 грн.
Також ми писали, що ВРУ планує запровадити новий податок. У 2025 році на всі посилки з-за кордону від торговельних платформ будуть переглянуті ціни.
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