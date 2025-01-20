Нова пошта безплатно доставлятиме посилки — для кого діє знижка

Відділення Нової пошти. Фото: Google Maps

Українські військовослужбовці можуть відправляти й отримувати посилки, користуючись послугами Нової пошти, всього за 1 гривню. Логістичний оператор доєднався до програми "Плюси" у мобільному застосунку "Армія+".

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

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Спеціальні умови для військових

Програма "Плюси" забезпечує бійців Збройних сил спеціальними пропозиціями на товари і послуги. Наприклад, Укрзалізниця дозволила службовцям резервувати квитки безпосередньо в додатку, а Укрнафта надала знижки на пальне та меню автозаправних комплексів.

Нова пошта також долучилася до підтримки військових, ставши новим бізнесом-партнером національної програми (стала третьою з моменту запровадження "Плюсів"). Компанія забезпечила клієнтів можливістю майже безплатно (за 1 гривню) відправляти у отримувати вантажі до 30 кг.

"Нова пошта розуміє — кожна секунда зараз на вагу золота. Особливо у доставці цінних, необхідних і символічно важливих речей для захисників й захисниць. Генератор, "мавік" або навіть милий серцю дитячий малюнок. Головний принцип Плюсів — бути теплим, людяним сервісом для військових", — уточнила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Щоправда, пропозиція діятиме лише у прифронтових відділеннях (розташованих у Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях). Клієнтам Нової пошти потрібно згенерувати штрихкод у мобільному застосунку й показати його оператору відділення.

Цього достатньо для активації бонусу. Але кількість генерувать обмежена — максимум 3 штрихкоди на місяць.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, наприкінці 2024 року почала діяти програма лояльності для військовослужбовців. У додатку "Армія+" з’явилися спеціальні пропозиції на послуги, якими часто користуються бійці ЗСУ. Сервіс доступний також для працівників Національної гвардії та Державної спецслужби транспорту. Надалі перелік категорій розширять.

Також ми писали, що на вартість доставки Новою поштою впливає вага посилки. Але не фактична, а об’ємна, тобто габарити вантажу. Клієнтам необхідно звертати увагу на цей показник, аби не довелося заплатити більше, ніж очікувалося. Деякі українці вже скаржилися на неочікуване збільшення вартості послуги.