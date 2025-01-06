Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Фактична та об’ємна вага — як впливає на доставку Новою поштою arrow

Фактична та об’ємна вага — як впливає на доставку Новою поштою

6 січня 2025 18:57
Єлизавета Супівська - редактор
Вартість доставки Новою поштою – що не сподобалося клієнтці
Відділення Нової пошти в Києві. Фото: Google Maps
Єлизавета Супівська - редактор

Клієнти Нової пошти періодично скаржаться на проблеми з доставкою посилок чи інші неточності, пов’язані з відправленням вантажів. Нерідко з’являються скарги на вартість послуг. Українка звернула увагу поштового оператора на необґрунтований вибір коробки.

Жінка опублікувала скаргу в коментарях на сторінці Нової пошти в соціальній мережі Facebook.

Читайте також:

Різні коробки для однакових об’ємів

Клієнтка компанії розповіла свою історію. Вона двічі замовляла смаколики для собаки з однаковою фактичною вагою — 3,5 кг, але перша посилка вмістилася в коробку до 10 кг, а друга — до 15 кг. Це автоматично змінило об’ємну вагу відправлення і вплинуло на кінцеву вартість.

"Як називається те, що ваші робітники свідомо вказують невірні об’єми при відправці смаколиків для собаки? Попереднє замовлення 3,5 кг сушених легень вмістилося у об’єм 10 кг, а наступне — з такою ж вагою — вмістили в об’єм 15 кг і нарахували на 100 грн дорожчу доставку по тому ж маршруту! За що я маю переплачувати: за папір чи новорічний декор на коробці?", — поскаржилася жінка.

В коментарях Нова пошта попросила номер накладної та після перевірки інформації підтвердила, що працівники надали різні коробки для транспортування замовлення, хоча фактична вага була однаковою. Перед клієнткою вибачилися за незручності, а також відправили невеликий подарунок — промокод.

Фактична та об’ємна вага — як впливає на доставку Новою поштою - фото 1
Скарга клієнтки Нової пошти і відповідь оператора. Фото: скриншот/Facebook

Яка різниця між фактичною та об’ємною вагою

Важливо розуміти, що коли йде мова про вагу посилку, то поштовий оператор зважає на об’ємні показники (за габаритами), а не фактичні. Наприклад, доставляючи рулон легкої плівки, її приймуть на вантажне відділення, бо за розмірами вона навряд чи пройде у відділення до 30 кг, незважаючи на фактичну легкість.

Саме тому реальна вартість послуг може виявитися більшою, ніж очікували клієнти. Необхідно узгоджувати пакування з працівниками Нової пошти чи представниками магазину, аби не стикнутися зі значною сумою до оплати.

Нагадаємо, українці стикнулися з новою схемою шахрайства. Люди почали отримувати повідомлення нібито від Нової пошти з інформацією про заборгованість перед компанією. Але поштовий оператор оперативно відреагував на ситуацію і запевнив, що не має відношення до сповіщень.

Також ми писали, що з 1 січня 2025 року Укрпошта ввела нові правила доставки посилок. Зокрема компанія відмовилася від вагових тарифів, перейшовши на визначення вартості виключно за об’ємом вантажу. Саме так розраховують кінцеву ціну міжнародні поштові оператори, як от FedEx та UPS.

Нова пошта ціни скарги посилки доставка

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:02 Сікорський заявив, що на Європу можуть тиснути задля угоди з РФ

6 січня 2025

23:56 Чернишов назвав, скільки українців перебуває за кордоном

23:37 Опозиція в Грузії влаштувала Різдвяну ходу — що відомо

23:30 У Генштабі назвали втрати росіян з початку операції на Курщині

23:03 Чоловік фотографував військові частини у Вінниці — вирок суду

23:01 Росіяни обстріляли Харківщину авіабомбами — постраждала жінка

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

22:56 Це джокер — військовий прокоментував Курську операцію

Text

22:40 Військовий заявив, що у питанні мобілізації не вистачає держави

22:35 У Третій штурмовій показали відео зачистки позицій окупантів

22:33 Чоловік отримав штраф за непроходження ВЛК — рішення суду

00:02 Сікорський заявив, що на Європу можуть тиснути задля угоди з РФ

6 січня 2025

23:56 Чернишов назвав, скільки українців перебуває за кордоном

23:37 Опозиція в Грузії влаштувала Різдвяну ходу — що відомо

23:30 У Генштабі назвали втрати росіян з початку операції на Курщині

23:03 Чоловік фотографував військові частини у Вінниці — вирок суду

23:01 Росіяни обстріляли Харківщину авіабомбами — постраждала жінка

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

22:35 У Третій штурмовій показали відео зачистки позицій окупантів

22:33 Чоловік отримав штраф за непроходження ВЛК — рішення суду

22:18 Зеленський назвав, скільки окупантів втратила РФ на Курщині

21:58 Конгрес затвердив перемогу Трампа на президентських виборах у США

12:35 Ціни на золото у січні — скільки коштують дорогоцінні метали

5 січня 2025

06:38 Курс, тарифи та ціни на продукти — що чекає українців у 2025 році

4 січня 2025

06:00 Відключення по-новому та ріст тарифів — чого чекати у новому році

3 січня 2025
Ексклюзив

22:37 Скільки Україна проживе без допомоги США — прогноз економіста

19:42 Закінчення війни у 2025 році — у що вірять одесити

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

Text

22:56 Це джокер — військовий прокоментував Курську операцію

Text

22:40 Військовий заявив, що у питанні мобілізації не вистачає держави

Text

22:32 Ігнатьєв заявив, що бізнес за пів року збудував 200 МВт СЕС

Text

20:23 Дунда заявив, чи вплине відставка Трюдо на відносини з Україною

Text

18:13 Водохреще в Києві — як підготували локації для охочих зануритися

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

17:50 Макрон розповів про майбутні переговори — ефір Вечір.LIVE

Text

13:46 Військовий назвав найбільш розповсюджену причину СЗЧ

Text

13:00 Заява Блінкена про Курськ та наступ РФ на Дніпро — ефір День.LIVE

Text

12:33 Шульга пояснив, чому події на Курщині привертають увагу росіян

Text

10:11 Арутюнян назвав спосіб вирішення проблеми нестачі пілотів БпЛА

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

1 січня 2025

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла