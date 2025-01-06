Вартість доставки Новою поштою – що не сподобалося клієнтці

Відділення Нової пошти в Києві. Фото: Google Maps

Клієнти Нової пошти періодично скаржаться на проблеми з доставкою посилок чи інші неточності, пов’язані з відправленням вантажів. Нерідко з’являються скарги на вартість послуг. Українка звернула увагу поштового оператора на необґрунтований вибір коробки.

Жінка опублікувала скаргу в коментарях на сторінці Нової пошти в соціальній мережі Facebook.

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Різні коробки для однакових об’ємів

Клієнтка компанії розповіла свою історію. Вона двічі замовляла смаколики для собаки з однаковою фактичною вагою — 3,5 кг, але перша посилка вмістилася в коробку до 10 кг, а друга — до 15 кг. Це автоматично змінило об’ємну вагу відправлення і вплинуло на кінцеву вартість.

"Як називається те, що ваші робітники свідомо вказують невірні об’єми при відправці смаколиків для собаки? Попереднє замовлення 3,5 кг сушених легень вмістилося у об’єм 10 кг, а наступне — з такою ж вагою — вмістили в об’єм 15 кг і нарахували на 100 грн дорожчу доставку по тому ж маршруту! За що я маю переплачувати: за папір чи новорічний декор на коробці?", — поскаржилася жінка.

В коментарях Нова пошта попросила номер накладної та після перевірки інформації підтвердила, що працівники надали різні коробки для транспортування замовлення, хоча фактична вага була однаковою. Перед клієнткою вибачилися за незручності, а також відправили невеликий подарунок — промокод.

Скарга клієнтки Нової пошти і відповідь оператора. Фото: скриншот/Facebook

Яка різниця між фактичною та об’ємною вагою

Важливо розуміти, що коли йде мова про вагу посилку, то поштовий оператор зважає на об’ємні показники (за габаритами), а не фактичні. Наприклад, доставляючи рулон легкої плівки, її приймуть на вантажне відділення, бо за розмірами вона навряд чи пройде у відділення до 30 кг, незважаючи на фактичну легкість.

Саме тому реальна вартість послуг може виявитися більшою, ніж очікували клієнти. Необхідно узгоджувати пакування з працівниками Нової пошти чи представниками магазину, аби не стикнутися зі значною сумою до оплати.

Нагадаємо, українці стикнулися з новою схемою шахрайства. Люди почали отримувати повідомлення нібито від Нової пошти з інформацією про заборгованість перед компанією. Але поштовий оператор оперативно відреагував на ситуацію і запевнив, що не має відношення до сповіщень.

Також ми писали, що з 1 січня 2025 року Укрпошта ввела нові правила доставки посилок. Зокрема компанія відмовилася від вагових тарифів, перейшовши на визначення вартості виключно за об’ємом вантажу. Саме так розраховують кінцеву ціну міжнародні поштові оператори, як от FedEx та UPS.