Стоимость доставки Новой почтой – что не понравилось клиентке

Отделение Новой почты в Киеве. Фото: Google Maps

Клиенты Новой почты периодически жалуются на проблемы с доставкой посылок или другие неточности, связанные с отправкой грузов. Нередко появляются жалобы на стоимость услуг. Украинка обратила внимание почтового оператора на необоснованный выбор коробки.

Женщина опубликовала жалобу в комментариях на странице Новой почты в социальной сети Facebook.

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Разные коробки для одинаковых объемов

Клиентка компании рассказала свою историю. Она дважды заказывала вкусности для собаки с одинаковым фактическим весом — 3,5 кг, но первая посылка уместилась в коробку до 10 кг, а вторая — до 15 кг. Это автоматически изменило объемный вес отправления и повлияло на конечную стоимость.

"Как называется то, что ваши работники сознательно указывают неверные объемы при отправке вкусняшек для собаки? Предыдущий заказ 3,5 кг сушеных легких уместилось в объем 10 кг, а следующий — с таким же весом — вместили в объем 15 кг и насчитали на 100 грн дороже доставку по тому же маршруту! За что я должна переплачивать: за бумагу или новогодний декор на коробке?", — пожаловалась женщина.

В комментариях Новая почта попросила номер накладной и после проверки информации подтвердила, что работники предоставили разные коробки для транспортировки заказа, хотя фактический вес был одинаковым. Перед клиенткой извинились за неудобства, а также отправили небольшой подарок — промокод.

Жалоба клиентки Новой почты и ответ оператора. Фото: скриншот/Facebook

Какая разница между фактическим и объемным весом

Важно понимать, что когда идет речь о весе посылки, то почтовый оператор учитывает объемные показатели (по габаритам), а не фактические. Например, доставляя рулон легкой пленки, ее примут на грузовое отделение, ведь по размерам она вряд ли пройдет в отделение до 30 кг, несмотря на фактическую легкость.

Именно поэтому реальная стоимость услуг может оказаться больше, чем ожидали клиенты. Необходимо согласовывать упаковку с сотрудниками Новой почты или представителями магазина, дабы не столкнуться со значительной суммой к оплате.

Напомним, украинцы столкнулись с новой схемой мошенничества. Люди начали получать сообщения якобы от Новой почты с информацией о задолженности перед компанией. Но почтовый оператор оперативно отреагировал на ситуацию и заверил, что не имеет отношения к уведомлениям.

Также мы писали, что с 1 января 2025 года Укрпощта ввела новые правила доставки посылок. В частности компания отказалась от весовых тарифов, перейдя на определение стоимости исключительно по объему груза. Именно так рассчитывают конечную цену международные почтовые операторы, такие как FedEx и UPS.