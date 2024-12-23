Нові тарифи Укрпошти — що зміниться для клієнтів компанії з 1 січня 2025 року

Чоловік забирає посилку на пошті. Фото: УНІАН

З 1 січня 2025 року Укрпошта вводить нові правила для доставки посилок. Головна новація — відмова від вагових тарифів, що стане революцією не лише для компанії, а й для поштових послуг в Україні загалом. Відтепер вартість доставки визначатиметься виключно за об’ємом посилки, як це роблять міжнародні лідери, такі як FedEx та UPS.

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський у Telegram.

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Що зміниться для клієнтів в наступному році

Нові тарифи сприятимуть прозорості послуг, клієнти оплачуватимуть лише той об’єм, який вони надсилають. Для цього вводяться 8 категорій об’ємів, що дозволить уникнути переплат за невеликі посилки.

Попри зміни, базовий тариф залишиться незмінним, а загальна вартість послуг залишиться найнижчою на ринку. Клієнти зможуть обрати між:

"Пріоритетним" тарифом — для швидкої доставки. "Базовим" тарифом — для економії, що може сягати до 50% у порівнянні з конкурентами.

Більше не потрібно турбуватися про вагу посилки чи її зміни через пакування. Усе, що знадобиться для розрахунку вартості — це коробка та звичайна лінійка. Для зручності клієнтів Укрпошта пропонуватиме свої пакувальні матеріали за цінами, удвічі нижчими за ринкові, а пакети взагалі будуть безплатними.

Про що ще варто знати клієнтам

Вагу все ще потрібно буде вказувати, але лише для контролю та збереження відправлень. Це також допоможе уникнути пошкодження тендітних предметів через перевезення важких посилок разом із ними.

Нестандартні посилки також можна буде відправляти, однак за таку послугу передбачена доплата в розмірі 50 гривень через ручну обробку. Детальніше про тарифи, оновлений мобільний застосунок, програми лояльності та інші нововведення компанія повідомить пізніше.

Раніше ми писали, що клієнти Нової пошти можуть залишати свої скарги та запитання на офіційній сторінці компанії у Facebook. Найчастіше люди звертаються через затримки посилок або утилізацію пакунків без попередження.

Також ми розповідали, що Нова пошта пропонує зручну послугу накладеного платежу, яка дозволяє оглянути товар у відділенні перед оплатою. Однак деяких клієнтів можуть неприємно здивувати додаткові тарифи, про які не всі знають.