Новые тарифы Укрпочты — что изменится для клиентов компании с 1 января 2025 года

Человек забирает посылку на почте. Фото: УНИАН

С 1 января 2025 г Укрпочта вводит новые правила для доставки посылок. Главное новшество — отказ от весовых тарифов, который станет революцией не только для компании, но и для почтовых услуг в Украине в целом. Теперь стоимость доставки будет определяться исключительно по объему посылки, как это делают международные лидеры, такие как FedEx и UPS.

Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смилянский в Telegram.

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Что изменится для клиентов в следующем году

Новые тарифы будут способствовать прозрачности услуг, клиенты будут оплачивать только тот объем, который они посылают. Для этого вводятся 8 категорий объемов, что позволит избежать переплат за небольшие посылки.

Несмотря на изменения базовый тариф останется неизменным, а общая стоимость услуг останется самой низкой на рынке. Клиенты смогут выбрать между:

"Приоритетным" тарифом — для быстрой доставки. "Базовым" тарифом — для экономии, которая может достигать 50% по сравнению с конкурентами.

Больше не нужно беспокоиться о весе посылки или ее изменениях из-за упаковки. Все, что понадобится для расчета стоимости — это коробка и обычная линейка. Для удобства клиентов Укрпочта будет предлагать свои упаковочные материалы по ценам, вдвое ниже рыночных, а пакеты вообще будут бесплатными.

О чем еще следует знать клиентам

Вес все еще нужно будет указывать, но только для контроля и сохранения отправок. Это также поможет избежать повреждения хрупких предметов из-за перевозки тяжелых посылок вместе с ними.

Нестандартные посылки можно также отправлять, однако за такую услугу предусмотрена доплата в размере 50 гривен через ручную обработку. Подробнее о тарифах, обновленном мобильном приложении, программах лояльности и других нововведениях компания сообщит позже.

Ранее мы писали, что клиенты Новой почты могут оставлять свои жалобы и вопросы на официальной странице компании Facebook. Чаще всего люди обращаются из-за задержки посылок или утилизации свертков без предупреждения.

Также мы рассказывали, что Новая почта предлагает удобную услугу наложенного платежа, позволяющую осмотреть товар в отделении перед оплатой. Однако некоторые клиенты могут неприятно удивить дополнительные тарифы, о которых не все знают.