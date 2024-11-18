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Укрпошта чи Нова пошта — де вигідніше відправляти посилки

18 листопада 2024 17:56
Єлизавета Супівська - редактор
Тарифи на доставку – скільки коштує відправити посилку Укрпоштою і Новою поштою
Поштове відправлення. Фото: Freepik
Єлизавета Супівська - редактор

В Україні на ринку логістичних перевезень конкурують Укрпошта і Нова пошта. Вони пропонують клієнтам послуги доставки посилок за різною вартістю. Водночас швидкість також відрізняється. Постає питання, де вигідніше відправляти вантажі з огляду на час у дорозі.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які тарифи на доставку діють в Укрпошті й Новій пошті.

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Вартість доставки в Укрпошті

Логістичні компанії змагаються одна з одною за клієнтів, покращуючи сервіс, надаючи акційні пропозиції, роблячи знижки на послуги тощо. Якість обслуговування вимірюється не лише в цінах, але й у швидкості, бо поштові відправлення націлені на оптимізацію часу в дорозі.

Укрпошта не може похвалитися хорошим результатом, якщо порівнювати показники швидкості з Новою поштою. Про це існує чимало мемів, самі компанії обмінюються жартами про слабкі сторони одна одної в Інтернету.

Але Укрпошта здатна похвалитися більш лояльними тарифами на доставку. Вартість послуги залежить від різних факторів, як от вага відправлення чи відстань до адресата. Станом на листопад 2024 року клієнти повинні заплатити за доставку посилок такі суми:

  • до 2 кг — 40 грн (в межах області) і 45 грн (по Україні);
  • до 5 кг — 55 грн (в межах області) і 60 грн (по Україні);
  • до 10 кг — 70 грн (в межах області) і 75 грн (по Україні);
  • до 30 кг — 125 грн (в межах області) і 130 грн (по Україні).

Що стосується габаритних відправлень, то тарифи відрізняються. Доведеться заплатити чотирикратну вартість фактичної ваги, якщо посилка важить від 3 до 30 кг, а розмір найдовшої зі сторін перевищує 70 см. Не варто забувати про додаткові послуги, які теж оплачуються: повернення посилки — 15 грн, зберігання понад 5 робочих днів — 10 грн за кожен день.

Вартість доставки в Новій пошті

Приватна компанія встановила вищі ціни на послуги перевезення вантажів. Клієнти сплачують такі суми в листопаді 2024 року:

  • за документи — 65 грн;
  • до 2 кг — 60 грн (локал) і 80 грн (по Україні);
  • до 10 кг — 90 грн (локал) і 110 грн (по Україні);
  • до 30 кг — 140 грн (локал) і 160 грн (по Україні).

Додаткові послуги включають: комісія за оголошену вартість понад 500 грн — 0,5%, пакування — від 10 до 70 грн, кур’єрська доставка — 35 грн. І хоча в Новій пошті дорожче, не можна не взяти до уваги неймовірну швидкість, з якою доставляють посилки: до 24 годин — між великими містами, до 48 годин — між районними центрами. Тоді як Укрпошта в середньому доставляє вантажі за 2-5 днів.

Нагадаємо, Нова пошта планує розширити діяльність на ринок Сполучених Штатів Америки у 2025 році. Компанія хоче максимізувати світову експансію і перетворитися на помітного учасника поштово-логістичного ринку.

Також ми писали, що українці можуть поповнювати картки monobank у відділеннях Укрпошти без комісії. Це дозволить мешканцям невеликих населених пунктів, де немає терміналів, користуватися послугами monobank.

Укрпошта Нова пошта пошта посилки доставка

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