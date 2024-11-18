Тарифы на доставку — сколько стоит отправить посылку Укрпоштой и Новой почтой

Почтовое отправление. Фото: Freepik

В Украине на рынке логистических перевозок конкурируют Укрпошта и Новая почта. Они предлагают клиентам услуги доставки посылок по разной стоимости. Однако скорость тоже отличается. Возникает вопрос, где выгоднее отправлять грузы, учитывая время в пути.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие тарифы на доставку действуют в Укрпоште и Новой почте.

Читайте также:

Стоимость доставки в Укрпоште

Логистические компании соревнуются друг с другом за клиентов, улучшая сервис, предоставляя акционные предложения, скидки на услуги и т.д. Качество обслуживания измеряется не только в ценах, но и в скорости, ведь почтовые отправления нацелены на оптимизацию времени в пути.

Укрпошта не может похвастаться хорошим результатом, если сравнивать показатели скорости с Новой почтой. Об этом существует немало мемов, сами компании обмениваются шутками о слабых сторонах друг друга в Интернете.

Но Укрпошта способна похвастаться более лояльными тарифами на доставку. Стоимость услуги зависит от различных факторов, как вес отправления или расстояние до адресата. По состоянию на ноябрь 2024 года клиенты должны заплатить за доставку посылок такие суммы:

до 2 кг — 40 грн (в пределах области) и 45 грн (по Украине);

до 5 кг — 55 грн (в пределах области) и 60 грн (по Украине);

до 10 кг — 70 грн (в пределах области) и 75 грн (по Украине);

до 30 кг — 125 грн (в пределах области) и 130 грн (по Украине).

Что касается габаритных отправлений, то тарифы разнятся. Придется заплатить четырехкратную стоимость фактического веса, если посылка весит от 3 до 30 кг, а размер самой длинной из сторон превышает 70 см. Не стоит забывать о дополнительных оплачиваемых услугах: возврат посылки — 15 грн, хранение свыше 5 рабочих дней — 10 грн за каждый день.

Стоимость доставки в Новой почте

Частная компания установила более высокие цены на услуги перевозки грузов. Клиенты платят такие суммы в ноябре 2024 года:

за документы — 65 грн;

до 2 кг — 60 грн (локал) и 80 грн (по Украине);

до 10 кг — 90 грн (локал) и 110 грн (по Украине);

до 30 кг — 140 грн (локал) и 160 грн (по Украине).

Дополнительные услуги включают: комиссия за объявленную стоимость свыше 500 грн — 0,5%, упаковка — от 10 до 70 грн, курьерская доставка — 35 грн. И хотя в Новой почте дороже, нельзя не принять во внимание невероятную скорость, с которой доставляют посылки: до 24 часов — между большими городами, до 48 часов — между районными центрами. В то время как Укрпошта в среднем доставляет грузы за 2-5 дней.

Напомним, что Новая почта планирует расширить деятельность на рынок Соединенных Штатов Америки в 2025 году. Компания хочет максимизировать мировую экспансию и превратиться в заметного участника почтово-логистического рынка.

Также мы писали, что украинцы могут пополнять карты monobank в отделениях Укрпошты без комиссии. Это позволит жителям небольших населённых пунктов, где нет терминалов, пользоваться услугами monobank.