Накладений платіж через Нову пошту – які тарифи і чи варто відмовитися

Відділення Нової пошти. Фото: Новини.LIVE

Нова пошта дозволяє клієнтам обирати метод накладеного платежу для розрахунку за товар. Це корисна послуга, бо покупці мають змогу оглянути замовлення безпосередньо у відділенні, після чого заплатити повну суму. Але ціни в Новій пошті когось можуть здивувати, адже не всі знають про додаткові тарифи.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на скільки збільшиться сума оплати з накладеним платежем.

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Тарифи за накладений платіж

Обираючи такий спосіб оплати, покупець убезпечує себе від невдалого шопінгу. Він може оцінити товар у відділенні Нової пошти, примірити чи перевірити працездатність, а потім відмовитися від посилки, якщо товар не підійде чи не сподобається. Плюси зрозумілі, а мінус у тому, що доведеться переплатити за доставку.

Нова пошта, як і всі служби доставки, встановила тарифи на перерахунок коштів отримувачу в разі накладеного платежу. Комісія становить:

стандартний тариф — 2% при використанні готівки у відділенні та 3,8% при оплаті карткою в терміналі чи мобільному додатку;

розподілений тариф — 2% + 20 грн при розрахунку готівкою і збільшена комісія для продавця в разі оплати через інтернет-еквайринг або мобільний застосунок.

Залежно від вартості самого товару кінцева сума для замовника може виявитися значною. Не варто забувати про тариф на доставку по Україні, пакування і комісію від оголошеної цінності відправлення.

Наприклад, на скриншоті нижче вказана інформація про посилку, яку надіслали накладеним платежем. Товар коштує 4 490 грн, але сплатити доведеться 4 702 грн, оскільки Нова пошта нарахувала додаткові платежі:

доставка по Україні — 80 грн;

комісія від оголошеної цінності для відправлень до 30 кг — 22 грн 45 коп.;

комісія за контроль оплати (стягується у разі післяплати) — 109 грн 80 грн.

Вартість доставки в Новій пошті. Фото: скриншот/Новини.LIVE

Замовнику доведеться витратити понад 100 грн додатково, оскільки він обрав метод накладеного платежу. Для когось це виправдано, бо можна одразу відмовитися від товару. Якщо ж немає потреби перевіряти продукцію у відділенні, краще сплачувати банківською карткою онлайн і уникнути зайвих фінансових витрат.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, до початку повномасштабної війни більшість приватних компаній давали працівникам вихідні на Різдво і Новий рік. Нова пошта також встановлювала гнучкий розклад, аби полегшити роботу. Проте цьогоріч вихідний запланували тільки на 1 січня.

Також ми писали, що Нова пошта може утилізувати посилки клієнтів, якщо термін зберігання у відділенні перевищить 30 календарних днів. Причому компанія не попереджає отримувачів і відправників про знищення пакунків.