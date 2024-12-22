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Зайві витрати — що не так із накладеним платежем у Новій пошті

22 грудня 2024 15:17
Єлизавета Супівська - редактор
Накладений платіж через Нову пошту – які тарифи і чи варто відмовитися
Відділення Нової пошти. Фото: Новини.LIVE
Єлизавета Супівська - редактор

Нова пошта дозволяє клієнтам обирати метод накладеного платежу для розрахунку за товар. Це корисна послуга, бо покупці мають змогу оглянути замовлення безпосередньо у відділенні, після чого заплатити повну суму. Але ціни в Новій пошті когось можуть здивувати, адже не всі знають про додаткові тарифи.    

Сайт Новини.LIVE розповідає, на скільки збільшиться сума оплати з накладеним платежем.

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Тарифи за накладений платіж

Обираючи такий спосіб оплати, покупець убезпечує себе від невдалого шопінгу. Він може оцінити товар у відділенні Нової пошти, примірити чи перевірити працездатність, а потім відмовитися від посилки, якщо товар не підійде чи не сподобається. Плюси зрозумілі, а мінус у тому, що доведеться переплатити за доставку.

Нова пошта, як і всі служби доставки, встановила тарифи на перерахунок коштів отримувачу в разі накладеного платежу. Комісія становить:

  • стандартний тариф — 2% при використанні готівки у відділенні та 3,8% при оплаті карткою в терміналі чи мобільному додатку;
  • розподілений тариф — 2% + 20 грн при розрахунку готівкою і збільшена комісія для продавця в разі оплати через інтернет-еквайринг або мобільний застосунок.

Залежно від вартості самого товару кінцева сума для замовника може виявитися значною. Не варто забувати про тариф на доставку по Україні, пакування і комісію від оголошеної цінності відправлення.

Наприклад, на скриншоті нижче вказана інформація про посилку, яку надіслали накладеним платежем. Товар коштує 4 490 грн, але сплатити доведеться 4 702 грн, оскільки Нова пошта нарахувала додаткові платежі:

  • доставка по Україні — 80 грн;
  • комісія від оголошеної цінності для відправлень до 30 кг — 22 грн 45 коп.;
  • комісія за контроль оплати (стягується у разі післяплати) — 109 грн 80 грн.
Зайві витрати — що не так із накладеним платежем у Новій пошті - фото 1
Вартість доставки в Новій пошті. Фото: скриншот/Новини.LIVE

Замовнику доведеться витратити понад 100 грн додатково, оскільки він обрав метод накладеного платежу. Для когось це виправдано, бо можна одразу відмовитися від товару. Якщо ж немає потреби перевіряти продукцію у відділенні, краще сплачувати банківською карткою онлайн і уникнути зайвих фінансових витрат.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, до початку повномасштабної війни більшість приватних компаній давали працівникам вихідні на Різдво і Новий рік. Нова пошта також встановлювала гнучкий розклад, аби полегшити роботу. Проте цьогоріч вихідний запланували тільки на 1 січня.

Також ми писали, що Нова пошта може утилізувати посилки клієнтів, якщо термін зберігання у відділенні перевищить 30 календарних днів. Причому компанія не попереджає отримувачів і відправників про знищення пакунків.

тарифи Нова пошта пошта посилки доставка

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