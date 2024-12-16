Як Нова пошта працюватиме на свята — графік роботи на Різдво та Новий рік

Працівники Нової пошти. Фото: УНІАН

У мирні часи українці могли спокійно відсвяткувати Новий рік та Різдво, оскільки більшість компаній давали вихідні своїм співробітникам у ці дні. Якщо ж свята припадали на суботу чи неділю, додаткові вихідні переносились на будні. Однак після повномасштабного вторгнення від цього правила вирішили відмовитися.

Про те, як працюватиме Нова пошта на свята цього року, пояснила пресслужба компанії.

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Чи зможуть українці отримати посилку на свята

Один з найбільших поштових операторів України — компанія "Нова пошта", оголосила графік роботи під час святкування Різдва та Нового року. Вихідним днем для компанії буде тільки 1 січня. Під час новорічних свят відділення та адресна доставка працюватимуть за таким розкладом:

25 грудня — за звичним графіком;

31 грудня — до 17:00 (час роботи може змінюватися залежно від конкретного відділення);

1 січня — відділення та кур’єри не працюватимуть. Також не буде завантаження посилок у поштомати, хоча забрати раніше завантажені посилки можна буде.

У решту святкових днів компанія працюватиме за звичайним графіком. З огляду на воєнний стан в Україні, тимчасово скасовано ряд норм трудового законодавства, зокрема перенесення святкових днів на наступні після вихідних, якщо вони припадають на суботу або неділю.

Що ще може зацікавити українців

Раніше ми писали, що компанія "Нова пошта" запустила новий сервіс для відправлення та отримання посилок і документів через поштомати InPost у Великобританії. Послуга поширюється також на Північну Ірландію.

Також ми розповідали, що клієнти Нової пошти можуть залишати скарги в соцмережі Facebook. Українці часто пишуть звернення під постами оператора, отримуючи відповіді. Основні претензії стосуються затримок у доставці та випадкової утилізації посилок.