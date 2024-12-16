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В Новой почте рассказали, как будут работать на праздники

16 декабря 2024 14:13
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Как Новая почта будет работать на праздники — график работы на Рождество и Новый год
Сотрудники Новой почты. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

В мирное время украинцы могли спокойно отпраздновать Новый год и Рождество, поскольку большинство компаний давали выходные своим сотрудникам в эти дни. Если праздники приходились на субботу или воскресенье, дополнительные выходные переносились на будни. Однако после полномасштабного вторжения от этого правила решили отказаться.

О том, как будет работать Новая почта на праздники в этом году, пояснила пресс-служба компании.

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Смогут ли украинцы получить посылку на праздники

Один из крупнейших почтовых операторов Украины — компания "Новая почта", объявила график работы во время празднования Рождества и Нового года. Выходным днем для компании будет только 1 января. Во время новогодних праздников отделения и адресная доставка будут работать по такому расписанию:

  • 25 декабря — по привычному графику;
  • 31 декабря — до 17:00 (время работы может меняться в зависимости от конкретного отделения);
  • 1 января — отделения и курьеры не будут работать. Также не будет загрузки посылок в почтоматы, хотя забрать ранее загруженные посылки можно будет.

В остальные праздничные дни компания будет работать по обычному графику. Учитывая военное положение в Украине, временно отменен ряд норм трудового законодательства, в частности, перенос праздничных дней на последующие после выходных, если они приходятся на субботу или воскресенье.

Что еще может заинтересовать украинцев

Ранее мы писали, что компания "Новая почта" запустила новый сервис для отправки и получения посылок и документов через почтоматы InPost в Великобритании. Услуга также распространяется на Северную Ирландию.

Также мы рассказывали, что клиенты Новой почты могут оставлять жалобы в соцсети Facebook. Украинцы часто пишут обращение под постами оператора, получая ответы. Основные претензии касаются задержек в доставке и случайной утилизации посылок.

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