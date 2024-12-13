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Нова пошта непохитна — чому можна залишитися без посилки

13 грудня 2024 18:55
Єлизавета Супівська - редактор
Утилізація посилок на Новій пошті – який термін зберігання відправлень
Відділення "Нової пошти" в Києві. Фото: Google Maps
Єлизавета Супівська - редактор

Клієнти "Нової пошти" можуть залишати скарги на компанію в соціальній мережі Facebook. Люди регулярно пишуть під постами логістичного оператора звернення і питання, отримуючи відповіді від працівників. Здебільшого українці скаржаться на затримку посилок у дорозі, а також незаплановану утилізацію пакунків.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що сталося з посилкою клієнта "Нової пошти".

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Скарга на утилізацію

Користувачка Facebook Софія Горбунова звернулася до представників компанії, аби дізнатися деталі прикрої ситуації. Жінка поскаржилася на утилізацію своєї посилки без попередження. Тобто логістичний оператор знищив пакунок без відома адресата (або відправника, цього уточнення в тексті скарги немає).

Плюс клієнтка залишилася незадоволена якістю обслуговування: вона намагалася зв’язатися зі службою підтримки, але на гарячій лінії нібито ніхто не відповідав. Так само її звернення проігнорували в месенджері. Тож українка вирішила написати гнівне повідомлення під постом у соцмережі.

Представник "Нової пошти" не задовольнив цікавість жінки щодо утилізації посилки, а лише попросив надати номер відправлення, аби перевірити деталі ситуації.

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Скарга клієнтки "Нової пошти". Фото: скриншот

Коли Нова пошта може утилізувати посилку

Інформація про умови зберігання відправлень міститься на офіційному сайті компанії. Оператор може тримати пакунок у відділенні протягом 30 календарних днів, після чого залишає за собою право розпоряджатися ним на власний розсуд. Якщо впродовж місяця ніхто не прийшов забрати вантаж, "Нова пошта" класифікує його як непотрібний.

Це означає, що компанія перестає нести відповідальність за посилку і може робити з нею, що завгодно. Зокрема утилізувати, аби вона не займала місце в комірці.

"Якщо впродовж 30 (тридцяти) календарних днів відправлення не було витребуване Одержувачем або Відправником, то таке відправлення вважається невитрибуваним, а відповідальність компанії перед Відправником та Одержувачем за збереження припиняється", — йдеться на сайті.

Клієнтам варто пам’ятати це правило, аби не втратити важливі для себе речі. Перший день зберігання, з якого відраховують 30 днів, починається наступної доби після прибуття вантажу у відділення отримувача.

Нагадаємо, українці можуть користуватися поштоматами навіть в умовах відключення світла. "Нова пошта" адаптувалася до реалій, забезпечивши безперебійне постачання більшості послуг і сервісів. Всі поштомати компанії залишаються функціональними за відсутності електропостачання.

Також ми писали, "Нова Пошта" модернізувала послугу відправлення посилок, аби забезпечити клієнтів можливістю уникати черг у відділеннях. Компанія запровадила нові функції для самостійного відправлення вантажів через мобільний застосунок.

Нова пошта пошта скарги посилки утилізація

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