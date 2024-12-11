Відправити посилку поштою – поліції можуть дати право відкривати чужі пакунки

Посилки українців під загрозою втручання — що може змінитися
В Україні хочуть розширити право поліції відкривати та оглядати різні поштові відправлення громадян, а не тільки кореспонденцію. При цьому отримувач навіть не дізнається, що його посилку арештували.
Зміни ініціювали народні депутати, зареєструвавши законопроєкт №12294.
Що хочуть відкривати без відома адресатів
За статтями 258, 261 та 262 Кримінального процесуального кодексу правоохоронці можуть здійснювати арешт, огляд і виїмку кореспонденції на об’єктах поштового зв’язку. Для цього треба накласти арешт на підставі ухвали слідчого судді.
Автори нововведення — група депутатів Максим Павлюк, Сергій Іонушас та В'ячеслав Медяник — запропонували внести зміни у вказані статті. Таким чином, правоохоронці зможуть оглядати:
- листи;
- поштові картки;
- дрібні пакети;
- мішки "М";
- адресну поштову розсилку;
- відправлення для сліпих;
- посилки;
- відправлення EMS та інші матеріальні носії передання інформації між особами.
"Враховуючи, що врегулювання загальних процедур організації та проведення відповідних негласних слідчих (розшукових) дій нерозривно пов’язане зі спеціальним законодавством у сфері надання послуг поштового зв’язку, виникає об’єктивна потреба у внесенні змін до окремих статей розділу 21 КПК, які регулюють порядок організації та проведення слідчих дій щодо поштової кореспонденції", — йдеться у пояснювальній записці.
Автори ініціативи уточнили, що відкриття та огляд поштових посилок будуть здійснювати лише після накладення арешту. Наприклад, коли існує підозра, що відправлення містить речі, документи та інші відомості, пов’язані з розслідуванням. Якщо це підтвердиться, то вміст можуть конфіскувати. У протилежному випадку посилку вручать адресату.
Також важливо розуміти, що огляд проводитимуть виключно у поштових відділеннях за участю представника компанії та відповідного спеціаліста (за необхідності). А керівництво і працівники оператора поштового зв’язку візьмуть на себе зобов’язання забезпечити умови для проведення негласної слідчої дії.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, послуги доставки посилок в Україні надають Укрпошта і "Нова пошта". Вони конкурують на ринку за клієнтів, намагаючись удосконалювати сервіс. Наприклад, "Нова пошта" "чіпляє" швидкістю доставки відправлень, Укрпошта — більш доступними тарифами.
Також ми писали, що "Нова пошта" запровадила послугу отримання документів і посилок через поштомати InPost у Великій Британії. Сервіс поширюється на Сполучене Королівство та Північну Ірландію, а мережа поштоматів налічує понад 7 000 точок.
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