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Посылки украинцев под угрозой вскрытия — что может измениться

11 декабря 2024 15:13
Елизавета Супивская - редактор
Отправить посылку по почте – полиции могут дать право открывать чужие пакеты
Посылка в почтовом отделении. Фото: Nova Post/Facebook
Елизавета Супивская - редактор

В Украине хотят расширить право полиции открывать и осматривать разные почтовые отправления граждан, а не только корреспонденцию. При этом получатель даже не узнает, что его посылку арестовали.

Изменения инициировали народные депутаты, зарегистрировав законопроект №12294.

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По статьям 258, 261 и 262 Уголовного процессуального кодекса правоохранители могут производить арест, осмотр и выемку корреспонденции на объектах почтовой связи. Для этого следует наложить арест на основании решения следственного судьи.

Авторы нововведения — группа депутатов Максим Павлюк, Сергей Ионушас и Вячеслав Медяник — предложили внести изменения в указанные статьи. Таким образом, правоохранители смогут осматривать:

  • письма;
  • почтовые карточки;
  • мелкие пакеты;
  • мешки "М";
  • адресную почтовую рассылку;
  • отправления для слепых;
  • посылки;
  • отправления EMS и другие материальные носители для передачи информации между лицами.

"Учитывая, что урегулирование общих процедур организации и проведения соответствующих негласных следственных (розыскных) действий неразрывно связано со специальным законодательством в сфере предоставления услуг почтовой связи, возникает объективная потребность во внесении изменений в отдельные статьи главы 21 УПК, регулирующие порядок организации и проведения следственных действий по почтовой корреспонденции", — говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы уточнили, что открытие и обзор почтовых посылок будут производить только после наложения ареста. Например, когда существует подозрение, что отправка содержит вещи, документы и другие сведения, связанные с расследованием. Если это подтвердится, содержимое могут конфисковать. В противном случае посылку вручат адресату.

Также важно понимать, что осмотр будет проводиться исключительно в почтовых отделениях с участием представителя компании и соответствующего специалиста (при необходимости). А руководство и сотрудники оператора почтовой связи примут на себя обязательство обеспечить условия для проведения негласного следственного действия.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, услуги доставки посылок в Украине предоставляют Укрпошта и "Новая почта". Они конкурируют на рынке за клиентов, стараясь совершенствовать сервис. К примеру, "Новая почта" "цепляет" скоростью доставки отправлений, Укрпошта — более доступными тарифами.

Также мы писали, что "Новая почта" ввела услугу получения документов и посылок через почтоматы InPost в Великобритании. Сервис распространяется на Соединенное Королевство и Северную Ирландию, а сеть почтоматов насчитывает более 7 000 точек.

полиция изменения почта законопроект посылки

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