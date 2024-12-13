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Новая почта непоколебима — почему можно остаться без посылки

13 декабря 2024 18:55
Елизавета Супивская - редактор
Утилизация посылок на Новой почте – какой срок хранения отправлений
Отделение Новой почты в Киеве. Фото: Google Maps
Елизавета Супивская - редактор

Клиенты Новой почты могут оставлять жалобы на компанию в социальной сети Facebook. Люди регулярно пишут под постами логистического оператора обращения и вопросы, получая ответы от сотрудников. В основном украинцы жалуются на задержку посылок в дороге, а также незапланированную утилизацию.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что произошло с посылкой клиента Новой почты.

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Жалоба на утилизацию

Пользовательница Facebook София Горбунова обратилась к представителям компании, чтобы узнать детали досадной ситуации. Женщина пожаловалась на утилизацию своей посылки без уведомления. То есть логистический оператор уничтожил сверток без ведома адресата (или отправителя, этого уточнения в тексте жалобы нет).

Плюс клиентка осталась недовольна качеством обслуживания: она пыталась связаться со службой поддержки, но на горячей линии никто не отвечал. Так же ее обращение проигнорировали в мессенджере. Поэтому украинка решила написать гневное сообщение под постом в соцсети.

Представитель Новой почты не удовлетворил любопытство женщины по поводу утилизации посылки, а лишь попросил предоставить номер отправления, чтобы проверить детали ситуации.

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Жалоба клиентки Новой почты. Фото: скриншот

Когда Новая почта может утилизировать посылку

Информация об условиях хранения отправлений содержится на официальном сайте компании. Оператор может держать пакет в отделении в течение 30 календарных дней, после чего оставляет за собой право распоряжаться им по собственному усмотрению. Если в течение месяца никто не пришел забрать груз, то Новая почта классифицирует его как ненужный.

Это значит, что компания перестает нести ответственность за посылку и может делать с ней что угодно. В частности утилизировать, чтобы она не занимала место в ячейке.

"Если в течение 30 (тридцати) календарных дней отправление не было истребовано Получателем или Отправителем, то такое отправление считается неистребованным, а ответственность компании перед Отправителем и Получателем за сохранение прекращается", — говорится на сайте.

Клиентам следует помнить это правило, чтобы не потерять важные для себя вещи. Первый день хранения, с которого отчисляют 30 дней, начинается на следующие сутки после прибытия груза в отделение получателя.

Напомним, украинцы могут пользоваться почтоматами даже в условиях отключения света. Новая почта адаптировалась к реалиям, обеспечив бесперебойную поставку большинства услуг и сервисов. Все почтоматы компании остаются функциональными при отсутствии электроснабжения.

Также мы писали, что Новая почта модернизировала услугу отправки посылок, дабы обеспечить клиентов возможностью избегать очередей в отделениях. Компания ввела новые функции для самостоятельной отправки грузов через мобильное приложение.

Новая почта почта жалобы посылки утилизация

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