Наложенный платеж через Новую почту – какие тарифы и стоит ли отказаться

Отделение Новой почты. Фото: Новини.LIVE

Новая почта позволяет клиентам выбирать метод наложенного платежа для расчета за товар. Это полезна услуга, так как покупатели могут осмотреть заказы непосредственно в отделении, после чего заплатить полную сумму. Но цены в Новой почте могут удивить кого-то, ведь не все знают о дополнительных тарифах.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на сколько увеличится сумма оплаты с наложенным платежом.

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Тарифы за наложенный платеж

Выбирая такой способ оплаты, покупатель оберегает себя от неудачного шопинга. Он может оценить товар в отделении Новой почты, примерить или проверить работоспособность, а затем отказаться от посылки, если товар не подойдет или не понравится. Плюсы ясны, а минус в том, что придется переплатить за доставку.

Новая почта, как и все службы доставки, установила тарифы на перерасчет денег получателю в случае наложенного платежа. Комиссия составляет:

стандартный тариф — 2% при использовании наличных денег в отделении и 3,8% при оплате картой в терминале или мобильном приложении;

распределенный тариф — 2% + 20 грн при наличном расчете и увеличенная комиссия для продавца в случае оплаты через интернет-эквайринг или мобильное приложение.

В зависимости от цены самого товара конечная сумма для заказчика может оказаться внушительной. Не стоит забывать о тарифе на доставку по Украине, упаковке и комиссии от объявленной ценности отправления.

Например, на скриншоте ниже указана информация о посылке, отправленной наложенным платежом. Товар стоит 4 490 грн, но оплатить придется 4 702 грн, поскольку Новая почта насчитала дополнительные платежи:

доставка по Украине — 80 грн;

комиссия от объявленной ценности для отправлений до 30 кг — 22 грн 45 коп.;

комиссия за контроль оплаты (взимается в случае наложенного платежа) — 109 грн 80 грн.

Стоимость доставки в Новой почте. Фото: скриншот/Новини.LIVE

Заказчику придется потратить более 100 грн дополнительно, поскольку он выбрал метод наложенного платежа. Для кого-то это оправдано, ведь можно сразу отказаться от товара. Если же нет необходимости проверять продукцию в отделении, лучше платить банковской картой онлайн и избежать лишних финансовых затрат.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, до начала полномасштабной войны большинство частных компаний давали сотрудникам выходные на Рождество и Новый год. Новая почта также устанавливала гибкое расписание, чтобы облегчить работу. Однако в этом году выходной запланирован только на 1 января.

Также мы писали, что Новая почта может утилизировать посылки клиентов, если срок хранения в отделении превысит 30 календарных дней. Причем компания не предупреждает получателей и отправителей об уничтожении свертков.