Новая почта будет бесплатно доставлять посылки — для кого действует скидка

Отделение Новой почты. Фото: Google Maps

Украинские военнослужащие могут отправлять и получать посылки, пользуясь услугами Новой почты, всего за 1 гривну. Логистический оператор присоединился к программе "Плюсы" в мобильном приложении "Армия+".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

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Специальные условия для военных

Программа "Плюсы" обеспечивает бойцов Вооруженных сил специальными предложениями на товары и услуги. Например, Укрзализныця позволила служащим резервировать билеты непосредственно в приложении, а Укрнафта предоставила скидки на топливо и меню автозаправочных комплексов.

Новая почта также присоединилась к поддержке военных, став новым бизнес-партнером национальной программы (третья с момента введения "Плюсов"). Компания обеспечила клиентов возможностью почти бесплатно (за 1 гривну) отправлять и получать грузы до 30 кг.

"Новая почта понимает — каждая секунда сейчас на вес золота. Особенно в доставке ценных, необходимых и символически важных вещей для защитников и защитниц. Генератор, "мавик" или даже милый сердцу детский рисунок. Главный принцип Плюсов — быть теплым, человечным сервисом для военных", — уточнила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Правда, предложение будет действовать только в прифронтовых отделениях (расположенных в Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях). Клиентам Новой почты нужно сгенерировать штрих-код в мобильном приложении и показать его оператору отделения.

Этого достаточно для активации бонуса. Но количество генераций ограничено — максимум 3 штрих-кода в месяц.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в конце 2024 года начала действовать программа лояльности для военнослужащих. В приложении "Армия+" появились специальные предложения на услуги, которыми часто пользуются бойцы ВСУ. Сервис доступен также для сотрудников Национальной гвардии и Государственной спецслужбы транспорта. В дальнейшем перечень категорий расширят.

Также мы писали, что на стоимость доставки Новой почтой влияет вес посылки. Но не фактический, а объемный, то есть габариты груза. Клиентам необходимо обращать внимание на этот показатель, дабы не пришлось заплатить больше, чем ожидалось. Некоторые украинцы уже жаловались на неожиданное увеличение стоимости услуги.