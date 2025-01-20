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Доставка за 1 грн — кто может воспользоваться акцией Новой почты

20 января 2025 12:42
Елизавета Супивская - редактор
Новая почта будет бесплатно доставлять посылки — для кого действует скидка
Отделение Новой почты. Фото: Google Maps
Елизавета Супивская - редактор

Украинские военнослужащие могут отправлять и получать посылки, пользуясь услугами Новой почты, всего за 1 гривну. Логистический оператор присоединился к программе "Плюсы" в мобильном приложении "Армия+".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

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Специальные условия для военных

Программа "Плюсы" обеспечивает бойцов Вооруженных сил специальными предложениями на товары и услуги. Например, Укрзализныця позволила служащим резервировать билеты непосредственно в приложении, а Укрнафта предоставила скидки на топливо и меню автозаправочных комплексов.

 

Новая почта также присоединилась к поддержке военных, став новым бизнес-партнером национальной программы (третья с момента введения "Плюсов"). Компания обеспечила клиентов возможностью почти бесплатно (за 1 гривну) отправлять и получать грузы до 30 кг.

"Новая почта понимает — каждая секунда сейчас на вес золота. Особенно в доставке ценных, необходимых и символически важных вещей для защитников и защитниц. Генератор, "мавик" или даже милый сердцу детский рисунок. Главный принцип Плюсов — быть теплым, человечным сервисом для военных", — уточнила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Правда, предложение будет действовать только в прифронтовых отделениях (расположенных в Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях). Клиентам Новой почты нужно сгенерировать штрих-код в мобильном приложении и показать его оператору отделения.

Этого достаточно для активации бонуса. Но количество генераций ограничено — максимум 3 штрих-кода в месяц.

Что еще нужно знать украинцам                

Напомним, в конце 2024 года начала действовать программа лояльности для военнослужащих. В приложении "Армия+" появились специальные предложения на услуги, которыми часто пользуются бойцы ВСУ. Сервис доступен также для сотрудников Национальной гвардии и Государственной спецслужбы транспорта. В дальнейшем перечень категорий расширят.

Также мы писали, что на стоимость доставки Новой почтой влияет вес посылки. Но не фактический, а объемный, то есть габариты груза. Клиентам необходимо обращать внимание на этот показатель, дабы не пришлось заплатить больше, чем ожидалось. Некоторые украинцы уже жаловались на неожиданное увеличение стоимости услуги.

Новая почта военные почта бизнес посылки доставка

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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