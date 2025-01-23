Новая почта запустила рекламу для бизнеса — какие цены на услуги

Коробки Новой Почты. Фото: Freepik

Компания "Нова пошта" открыла новые возможности для бизнеса, предлагая размещение рекламы на своих цифровых и физических платформах. Это касается как онлайн-площадок, таких как сайт, мобильное приложение и личный кабинет пользователя, так и физических носителей — от рекламы в отделениях и на экранах до почтоматов и даже на самих посылках.

Об этом пишет dev.ua.

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Также компания предлагает рассылку в Viber-канале и push-уведомления через приложение "Новой почты".

Что известно о запуске новой услуги

По информации от инсайдера, продажа рекламы стартовала в тестовом режиме около полугода назад. За это время компания уже привлекла первых клиентов, среди которых:

Samsung;

Uklon;

"Київстар";

Coca-Cola;

"Сільпо";

OLX и другие.

Как отмечает источник, ранее "Новая почта" воздерживалась от продажи рекламы, чтобы сохранить целостность своего бренда. Сейчас же компания тщательно подходит к выбору каналов и партнеров.

В пресс-службе Новой почты подтвердили эту информацию.

Сколько стоит реклама

Компания опубликовала презентацию с ценами и охватом:

Реклама на посылках — стоимость контакта — 2 грн, аудитория — 8,1 млн.

Баннер на сайте — 30 000 грн в месяц, охват — 9,4 млн уникальных посетителей.

Баннер в приложении — 50 000 грн/месяц. Такая же цена и за рекламу на странице трекинга.

Мониторы в отделениях — 2 200 грн/месяц за одно отделение (с охватом 7,1 млн в месяц).

Реклама в примерочных — 740 000 грн в год, охват -- 15 млн в месяц.

Реклама в зале отделения — от 2,3 млн грн за три месяца, с охватом в два раза большим, чем в примерочных.

Реклама на почтоматах — от 2,2 млн грн за 6 месяцев, охват — 52 млн.

Рассылки сообщений в приложении — стоимость контакта — 0,5 грн (охват — 8,4 млн).

Рассылки в Viber-канале — стоимость контакта — 1,5 грн.

"Новая почта" рассматривает продажу рекламы как перспективное направление развития. Благодаря широкой сети отделений, почтоматов и цифровых платформ, компания может обеспечить значительные рекламные охваты. Ожидается, что новые форматы привлекут еще больше клиентов в 2025 году.

Напомним, военнослужащим доступна новая услуга в отделениях "Нової пошти". Они могут отправлять и получать посылки, оплачивая доставку всего за 1 грн.

Также мы писали, что ВРУ планирует ввести новый налог. В 2025 году на все посылки из-за границы от торговых платформ будут пересмотрены цены.