Новая почта запустила рекламу для бизнеса — какие цены на услуги

Новый способ заработка Новой почты — что предлагают от 2 грн
Компания "Нова пошта" открыла новые возможности для бизнеса, предлагая размещение рекламы на своих цифровых и физических платформах. Это касается как онлайн-площадок, таких как сайт, мобильное приложение и личный кабинет пользователя, так и физических носителей — от рекламы в отделениях и на экранах до почтоматов и даже на самих посылках.
Об этом пишет dev.ua.
Также компания предлагает рассылку в Viber-канале и push-уведомления через приложение "Новой почты".
Что известно о запуске новой услуги
По информации от инсайдера, продажа рекламы стартовала в тестовом режиме около полугода назад. За это время компания уже привлекла первых клиентов, среди которых:
- Samsung;
- Uklon;
- "Київстар";
- Coca-Cola;
- "Сільпо";
- OLX и другие.
Как отмечает источник, ранее "Новая почта" воздерживалась от продажи рекламы, чтобы сохранить целостность своего бренда. Сейчас же компания тщательно подходит к выбору каналов и партнеров.
В пресс-службе Новой почты подтвердили эту информацию.
Сколько стоит реклама
Компания опубликовала презентацию с ценами и охватом:
- Реклама на посылках — стоимость контакта — 2 грн, аудитория — 8,1 млн.
- Баннер на сайте — 30 000 грн в месяц, охват — 9,4 млн уникальных посетителей.
- Баннер в приложении — 50 000 грн/месяц. Такая же цена и за рекламу на странице трекинга.
- Мониторы в отделениях — 2 200 грн/месяц за одно отделение (с охватом 7,1 млн в месяц).
- Реклама в примерочных — 740 000 грн в год, охват -- 15 млн в месяц.
- Реклама в зале отделения — от 2,3 млн грн за три месяца, с охватом в два раза большим, чем в примерочных.
- Реклама на почтоматах — от 2,2 млн грн за 6 месяцев, охват — 52 млн.
- Рассылки сообщений в приложении — стоимость контакта — 0,5 грн (охват — 8,4 млн).
- Рассылки в Viber-канале — стоимость контакта — 1,5 грн.
"Новая почта" рассматривает продажу рекламы как перспективное направление развития. Благодаря широкой сети отделений, почтоматов и цифровых платформ, компания может обеспечить значительные рекламные охваты. Ожидается, что новые форматы привлекут еще больше клиентов в 2025 году.
Напомним, военнослужащим доступна новая услуга в отделениях "Нової пошти". Они могут отправлять и получать посылки, оплачивая доставку всего за 1 грн.
Также мы писали, что ВРУ планирует ввести новый налог. В 2025 году на все посылки из-за границы от торговых платформ будут пересмотрены цены.
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