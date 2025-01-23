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Новый способ заработка Новой почты — что предлагают от 2 грн

23 января 2025 12:24
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Новая почта запустила рекламу для бизнеса — какие цены на услуги
Коробки Новой Почты. Фото: Freepik
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Компания "Нова пошта" открыла новые возможности для бизнеса, предлагая размещение рекламы на своих цифровых и физических платформах. Это касается как онлайн-площадок, таких как сайт, мобильное приложение и личный кабинет пользователя, так и физических носителей — от рекламы в отделениях и на экранах до почтоматов и даже на самих посылках.

Об этом пишет dev.ua.

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Также компания предлагает рассылку в Viber-канале и push-уведомления через приложение "Новой почты".

Что известно о запуске новой услуги

По информации от инсайдера, продажа рекламы стартовала в тестовом режиме около полугода назад. За это время компания уже привлекла первых клиентов, среди которых:

  • Samsung;
  • Uklon;
  • "Київстар";
  • Coca-Cola;
  • "Сільпо";
  • OLX и другие.

Как отмечает источник, ранее "Новая почта" воздерживалась от продажи рекламы, чтобы сохранить целостность своего бренда. Сейчас же компания тщательно подходит к выбору каналов и партнеров.

В пресс-службе Новой почты подтвердили эту информацию.

Сколько стоит реклама

Компания опубликовала презентацию с ценами и охватом:

  • Реклама на посылках — стоимость контакта — 2 грн, аудитория — 8,1 млн.
  • Баннер на сайте — 30 000 грн в месяц, охват — 9,4 млн уникальных посетителей.
  • Баннер в приложении — 50 000 грн/месяц. Такая же цена и за рекламу на странице трекинга.
  • Мониторы в отделениях — 2 200 грн/месяц за одно отделение (с охватом 7,1 млн в месяц).
  • Реклама в примерочных — 740 000 грн в год, охват -- 15 млн в месяц.
  • Реклама в зале отделения — от 2,3 млн грн за три месяца, с охватом в два раза большим, чем в примерочных.
  • Реклама на почтоматах — от 2,2 млн грн за 6 месяцев, охват — 52 млн.
  • Рассылки сообщений в приложении — стоимость контакта — 0,5 грн (охват — 8,4 млн).
  • Рассылки в Viber-канале — стоимость контакта — 1,5 грн.

"Новая почта" рассматривает продажу рекламы как перспективное направление развития. Благодаря широкой сети отделений, почтоматов и цифровых платформ, компания может обеспечить значительные рекламные охваты. Ожидается, что новые форматы привлекут еще больше клиентов в 2025 году.

Напомним, военнослужащим доступна новая услуга в отделениях "Нової пошти". Они могут отправлять и получать посылки, оплачивая доставку всего за 1 грн.

Также мы писали, что ВРУ планирует ввести новый налог. В 2025 году на все посылки из-за границы от торговых платформ будут пересмотрены цены.

инвестиции Новая почта реклама бизнес посылки Логотип

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