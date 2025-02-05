Штрафи у Німеччині – за що українець ледь не заплатив 25 000 євро

Українцю в ЄС виписали штраф на 25 000 євро — що сталося
Українець, який мешкає в Німеччині, мало не заплатив 25 000 євро штрафу за посилку. Подруга відправила вантаж із України, поклавши в коробку "подарунок" без відома отримувача. Як результат — чоловік отримав повідомлення про необхідність заплатити величезну суму за порушення закону.
Про це розповів користувач соціальної мережі TikTok.
За що призначили великий штраф
Користувач, зареєстрований під ніком valera.de, поділився деталями своєї проблеми. Він отримав посилку з України від подруги — лікарські препарати. У відділенні Укрпошти клієнтці сказали, що жодних застережень відносно відправлення ліків у Німеччину немає.
Але згодом чоловіка збентежили офіційним листом про необхідність заплатити штраф за ввезення недозволених виробів. Він поїхав у лікарську службу Німеччини, де дізнався, що порушив безліч законів, коли отримав поштою певні засоби. Покарання за недотримання вимог — фінансова санкція в розмірі до 25 000 євро.
Чоловіка відправили додому чекати другого листа, бо детальної інформації на момент звернення не було з огляду на тривалий розгляд справи. Через 3 тижні, не дочекавшись повідомлення, він знову поїхав у лікарську службу.
@valera.de
Конец истории. Штраф 25.000 евро за посылку Украина - Германия #германия #украинцывгермании #deutschland♬ оригинальный звук - valera.de
Там констатували: якщо українець погодиться на знищення препаратів, штраф сплачувати не доведеться. Це неабияк обрадувало блогера, бо він навіть не знав, що отримає в посилці якісь ліки з України. Тому був обурений потребою заплатити величезну суму за провину, до якої не причетний.
"Якщо ви отримуєте листи зі звинуваченнями, штрафами, не бійтеся йти до цих служб і розбиратися. Пояснюйте, наполягайте, що ви невинні. У цих службах також працюють люди", — констатував чоловік.
У коментарях до посту в TikTok користувачі розділилися на два табори. Хтось зізнався, що мав схожий досвід у Німеччині, через який "мало не посивів". А комусь захотілося дати пораду, що треба ретельно вивчати закони іншої країни, аби не опинитися в халепі через власне незнання.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, для комфортного проживання в Німеччині треба мати достойний дохід. Вартість життя залежить від міста, зокрема в Берліні на людину потрібно 2 180 євро в місяць. Середні витрати становлять 1 880 євро, а для сім'ї з чотирьох людей — близько 5 040 євро в місяць.
Також ми писали, що українців можуть депортувати з Німеччини за порушення міграційних правил. Серед поширених причин — нелегальний перетин кордону, недотримання митних вимог і використання фальшивих документів.
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