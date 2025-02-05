Штрафи у Німеччині – за що українець ледь не заплатив 25 000 євро

Європейська валюта. Фото: Pexels

Українець, який мешкає в Німеччині, мало не заплатив 25 000 євро штрафу за посилку. Подруга відправила вантаж із України, поклавши в коробку "подарунок" без відома отримувача. Як результат — чоловік отримав повідомлення про необхідність заплатити величезну суму за порушення закону.

Про це розповів користувач соціальної мережі TikTok.

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За що призначили великий штраф

Користувач, зареєстрований під ніком valera.de, поділився деталями своєї проблеми. Він отримав посилку з України від подруги — лікарські препарати. У відділенні Укрпошти клієнтці сказали, що жодних застережень відносно відправлення ліків у Німеччину немає.

Але згодом чоловіка збентежили офіційним листом про необхідність заплатити штраф за ввезення недозволених виробів. Він поїхав у лікарську службу Німеччини, де дізнався, що порушив безліч законів, коли отримав поштою певні засоби. Покарання за недотримання вимог — фінансова санкція в розмірі до 25 000 євро.

Чоловіка відправили додому чекати другого листа, бо детальної інформації на момент звернення не було з огляду на тривалий розгляд справи. Через 3 тижні, не дочекавшись повідомлення, він знову поїхав у лікарську службу.

Там констатували: якщо українець погодиться на знищення препаратів, штраф сплачувати не доведеться. Це неабияк обрадувало блогера, бо він навіть не знав, що отримає в посилці якісь ліки з України. Тому був обурений потребою заплатити величезну суму за провину, до якої не причетний.

"Якщо ви отримуєте листи зі звинуваченнями, штрафами, не бійтеся йти до цих служб і розбиратися. Пояснюйте, наполягайте, що ви невинні. У цих службах також працюють люди", — констатував чоловік.

У коментарях до посту в TikTok користувачі розділилися на два табори. Хтось зізнався, що мав схожий досвід у Німеччині, через який "мало не посивів". А комусь захотілося дати пораду, що треба ретельно вивчати закони іншої країни, аби не опинитися в халепі через власне незнання.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, для комфортного проживання в Німеччині треба мати достойний дохід. Вартість життя залежить від міста, зокрема в Берліні на людину потрібно 2 180 євро в місяць. Середні витрати становлять 1 880 євро, а для сім'ї з чотирьох людей — близько 5 040 євро в місяць.

Також ми писали, що українців можуть депортувати з Німеччини за порушення міграційних правил. Серед поширених причин — нелегальний перетин кордону, недотримання митних вимог і використання фальшивих документів.