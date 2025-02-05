Штрафы в Германии – за что украинец едва не заплатил 25 000 евро

Европейская валюта. Фото: Pexels

Украинец, проживающий в Германии, чуть не заплатил 25 000 евро штрафа за посылку. Подруга отправила груз из Украины, положив в коробку "подарок" без ведома получателя. Как результат — мужчина получил уведомление о необходимости заплатить огромную сумму за нарушение закона.

Об этом рассказал пользователь социальной сети TikTok.

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За что назначили большой штраф

Пользователь, зарегистрированный под ником valera.de, поделился деталями своей проблемы. Он получил посылку из Украины от подруги — лекарственные препараты. В отделении Укрпошты клиентке сказали, что никаких предостережений относительно отправки лекарств в Германию нет.

Но впоследствии мужчину смутили официальным письмом о необходимости заплатить штраф за ввоз неразрешенных изделий. Он поехал в лекарственную службу Германии, где узнал, что нарушил множество законов, когда получил по почте определенные средства. Наказание за несоблюдение требований — финансовая санкция в размере до 25 000 евро.

Мужчину отправили домой ждать второго письма, потому что детальной информации на момент обращения не было ввиду длительного рассмотрения дела. Через 3 недели, не дождавшись сообщения, он снова поехал в лекарственную службу.

Там констатировали: если украинец согласится на уничтожение препаратов, штраф платить не придется. Это сильно обрадовало блогера, ведь он даже не знал, что получит в посылке какие-то лекарства из Украины. Поэтому был возмущен необходимостью заплатить огромную сумму за проступок, к которому не причастен.

"Если вы получаете письма с обвинениями, штрафами, не бойтесь идти в эти службы и разбираться. Объясняйте, настаивайте, что вы невиновны. В этих службах также работают люди", — констатировал мужчина.

В комментариях к посту в TikTok пользователи разделились на два лагеря. Кто-то признался, что имел похожий опыт в Германии, из-за которого "чуть не поседел". А кому-то захотелось дать совет, что надо тщательно изучать законы другой страны, дабы не оказаться в беде из-за собственного незнания.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, для комфортного проживания в Германии надо иметь достойный доход. Стоимость жизни зависит от города, в частности в Берлине на человека нужно 2 180 евро в месяц. Средние расходы составляют 1 880 евро, а для семьи из четырех человек — около 5 040 евро в месяц.

Также мы писали, что украинцев могут депортировать из Германии за нарушение миграционных правил. Среди распространенных причин — нелегальное пересечение границы, несоблюдение таможенных требований и использование фальшивых документов.