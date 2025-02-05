Штрафы в Германии – за что украинец едва не заплатил 25 000 евро

Украинцу в ЕС выписали штраф на 25 000 евро — что произошло
Украинец, проживающий в Германии, чуть не заплатил 25 000 евро штрафа за посылку. Подруга отправила груз из Украины, положив в коробку "подарок" без ведома получателя. Как результат — мужчина получил уведомление о необходимости заплатить огромную сумму за нарушение закона.
Об этом рассказал пользователь социальной сети TikTok.
За что назначили большой штраф
Пользователь, зарегистрированный под ником valera.de, поделился деталями своей проблемы. Он получил посылку из Украины от подруги — лекарственные препараты. В отделении Укрпошты клиентке сказали, что никаких предостережений относительно отправки лекарств в Германию нет.
Но впоследствии мужчину смутили официальным письмом о необходимости заплатить штраф за ввоз неразрешенных изделий. Он поехал в лекарственную службу Германии, где узнал, что нарушил множество законов, когда получил по почте определенные средства. Наказание за несоблюдение требований — финансовая санкция в размере до 25 000 евро.
Мужчину отправили домой ждать второго письма, потому что детальной информации на момент обращения не было ввиду длительного рассмотрения дела. Через 3 недели, не дождавшись сообщения, он снова поехал в лекарственную службу.
@valera.de
Конец истории Штраф 25.000 евро за посылку Украина - Германия #германия #украинцывгермании #deutschland♬ оригинальный звук - valera.de
Там констатировали: если украинец согласится на уничтожение препаратов, штраф платить не придется. Это сильно обрадовало блогера, ведь он даже не знал, что получит в посылке какие-то лекарства из Украины. Поэтому был возмущен необходимостью заплатить огромную сумму за проступок, к которому не причастен.
"Если вы получаете письма с обвинениями, штрафами, не бойтесь идти в эти службы и разбираться. Объясняйте, настаивайте, что вы невиновны. В этих службах также работают люди", — констатировал мужчина.
В комментариях к посту в TikTok пользователи разделились на два лагеря. Кто-то признался, что имел похожий опыт в Германии, из-за которого "чуть не поседел". А кому-то захотелось дать совет, что надо тщательно изучать законы другой страны, дабы не оказаться в беде из-за собственного незнания.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, для комфортного проживания в Германии надо иметь достойный доход. Стоимость жизни зависит от города, в частности в Берлине на человека нужно 2 180 евро в месяц. Средние расходы составляют 1 880 евро, а для семьи из четырех человек — около 5 040 евро в месяц.
Также мы писали, что украинцев могут депортировать из Германии за нарушение миграционных правил. Среди распространенных причин — нелегальное пересечение границы, несоблюдение таможенных требований и использование фальшивых документов.
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