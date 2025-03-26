Хто з військових має право на компенсацію за оренду житла та як отримати виплату

Ключі в руці військового. Фото ілюстративне: Бериславська МВА

Українські військові, які орендують житлові приміщення за місцем проходження служби, мають право на грошову компенсацію. Виплату призначають, якщо боєць не має на цій території власного житла.

Про це у вівторок, 25 березня, повідомили в Міністерстві оборони України.

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Розмір грошової компенсації

У 2025 році як компенсацію за оренду житла бійці в Києві можуть отримати 4 560 гривень, в обласних центрах — 3 420 гривень, а в інших населених пунктах — 2 280 гривень.

Якщо родина військовослужбовця складається із трьох або більшої кількості людей, розмір виплати збільшують у півтора раза.

Хто може отримати компенсацію

Право на компенсацію мають військовослужбовці офіцерського, рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом. Також виплату можуть отримати курсанти вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів: йдеться про студентів, в яких є сім'ї. Компенсація для інших бійців теж можлива. Винятком є лише військовослужбовці, яких призвали за мобілізацією до того, як вони уклали контракт.

Як отримати компенсацію

Які документи необхідні для отримання компенсації:

рапорт командиру військової частини;

копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України;

копія ІПН;

витяг або інформаційна довідка з Бюро технічної інвентаризації про нерухоме майно, яке належить військовослужбовцю та членам його сім'ї;

копії документів, що підтверджують родинні стосунки;

завірена копія довідки від квартирно-експлуатаційного органу про забезпечення житлом із попереднього місця проходження військової служби;

акт комісійного обстеження об'єкта, що зазнав пошкоджень унаслідок збройної агресії РФ.

Під час розгляду рапорту перевіряють відомості про нерухоме майно військовослужбовця та членів його родини та житлові умови заявника. За перевірку відповідає житлова комісія військової частини.

Нагадаємо, у квітні мінімальне грошове забезпечення військовослужбовців становитиме понад 20 тисяч гривень. Індивідуальні доплати залежатимуть від військового звання, посади та вислуги бійця.

Також ми повідомляли, що учасники бойових дій мають право на пільги на роботі. Зокрема, йдеться про додаткову відпустку та залишенні на посаді під час скорочення працівників.