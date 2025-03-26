Кто из военных имеет право на компенсацию за аренду жилья и как получить выплату

Ключи в руке военного. Фото иллюстративное: Бериславская ГВА

Украинские военные, которые арендуют жилые помещения по месту прохождения службы, имеют право на денежную компенсацию. Выплату назначают, если боец не имеет на этой территории собственного жилья.

Об этом во вторник, 25 марта, сообщили в Министерстве обороны Украины.

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Размер денежной компенсации

В 2025 году в качестве компенсации за аренду жилья бойцы в Киеве могут получить 4 560 гривен, в областных центрах — 3 420 гривен, а в других населенных пунктах — 2 280 гривен.

Если семья военнослужащего состоит из трех или большего количества людей, размер выплаты увеличивают в полтора раза.

Кто может получить компенсацию

Право на компенсацию имеют военнослужащие офицерского, рядового, сержантского и старшинского состава, которые проходят военную службу по контракту. Также выплату могут получить курсанты высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений высших учебных заведений: речь идет о студентах, у которых есть семьи. Компенсация для других бойцов тоже возможна. Исключением являются только военнослужащие, которых призвали по мобилизации до того, как они заключили контракт.

Как получить компенсацию

Какие документы необходимы для получения компенсации:

рапорт командиру воинской части;

копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины;

копия ИНН;

выписка или информационная справка из Бюро технической инвентаризации о недвижимом имуществе, принадлежащем военнослужащему и членам его семьи;

копии документов, подтверждающих родственные отношения;

заверенная копия справки от квартирно-эксплуатационного органа об обеспечении жильем с предыдущего места прохождения военной службы;

акт комиссионного обследования объекта, подвергшегося повреждениям вследствие вооруженной агрессии РФ.

При рассмотрении рапорта проверяют сведения о недвижимом имуществе военнослужащего и членов его семьи и жилищные условия заявителя. За проверку отвечает жилищная комиссия воинской части.

Напомним, в апреле минимальное денежное обеспечение военнослужащих составит более 20 тысяч гривен. Индивидуальные доплаты будут зависеть от воинского звания, должности и выслуги бойца.

Также мы сообщали, что участники боевых действий имеют право на льготы на работе. В частности, речь идет о дополнительном отпуске и оставлении в должности при сокращении работников.