Linkin Park вернулся на сцену в обновленном составе

Американская группа Linkin Park впервые собралась в новом составе после смерти в 2017 году вокалиста Честера Беннингтона. Музыканты выпустят новый альбом, релиз которого намечен на 15 ноября.

Об этом сообщает Billboard.

Linkin Park в новом составе

Сегодня Linkin Park официально состоит из вокалиста, рэпера и мультиинструменталиста Майка Шиноды, вокалиста Брэда Делсона, бас-гитариста Дэйва "Феникса" Фаррелла, ударника/синтезатора и креативного директора Джо Хана, а также двух новичков, которые присоединились к группе. Это Эмили Армстронг – вокалистка рок-группы Dead Sara – на вокале, а также Колин Бриттейн – автор песен и продюсер таких групп, как Dashboard Confessional, Illenium, ONE OK ROCK.

Группа выпустила новую песню под названием "The Emptiness Machine". Это первый сингл из предстоящего восьмого студийного альбома From Zero, релиз которого запланирован на 15 ноября. Музыканты также запланировали небольшой тур осенью и сыграют в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Гамбурге, Лондоне, Сеуле и Боготе.

