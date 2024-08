ABBA образилась на Трампа

Шведський поп-гурт ABBA. Фото: Reuters

Гурт ABBA вимагає від кандидата в президенти США Дональда Трампа припинити використовувати їхню музику. Політик використав кілька їх пісень та кліпів на передвиборчому мітингу.

Про це пише The Guardian.

Читайте також:

ABBA розкритикували Трампа

В рамках передвиборчої кампанії на великому відеоекрані на хокейному стадіоні у Міннесоті Трамп використав популярні хіти гурту ABBA — Money, Money, Money, The Winner Takes It All і Dancing Queen/

Universal Music, звукозаписна компанія шведського гурту, заявила, що вони не отримували запитів на використання музики чи відео ABBA в кампанії Трампа, і що кадри з цього заходу мають бути "негайно зняті і видалені".

"Разом з учасниками гурту ABBA ми виявили, що були опубліковані відео, де музика/кліпи ABBA були використані на заходах Трампа, і тому ми попросили, щоб таке використання було негайно знято і видалено", — зазначив прес-секретар гурту.

Нагадаємо, раніше Селін Діон виступила проти використання пісні My Heart Will Go On на передвиборчому мітингу в Монтані, а також Бейонсе заборонила Трампу використовувати її пісню Freedom.

Нагадаємо, учасники попгурту ABBA отримали ордени Вази від короля Швеції Карла XVI Густава. А також учасник ABBA записав зворушливе звернення до українців.