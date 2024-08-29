ABBA обиделась на Трампа

Легендарная группа ABBA запретила Трампу использовать их песни без разрешения
Группа ABBA требует от кандидата в президенты США Дональда Трампа перестать использовать их музыку. Политик использовал несколько песен и клипов на предвыборном митинге.
Об этом пишет The Guardian.
ABBA раскритиковали Трампа
В рамках предвыборной кампании на большом видеоэкране на хоккейном стадионе в Миннесоте Трамп использовал популярные хиты группы ABBA — Money, Money, The Winner Takes It All и Dancing Queen.
Universal Music, звукозаписывающая компания шведской группы, заявила, что они не получали запросы на использование музыки или видео ABBA в кампании Трампа, и что кадры с этого мероприятия должны быть "немедленно сняты и удалены".
"Вместе с участниками группы ABBA мы обнаружили, что были опубликованы видео, где музыка/клипы ABBA были использованы на мероприятиях Трампа, и поэтому мы попросили, чтобы такое использование было снято и удалено", — отметил пресс-секретарь группы.
Напомним, ранее Селин Дион выступила против использования песни My Heart Will Go On на предвыборном митинге в Монтане, а также Бейонсе запретила Трампу использовать песню Freedom.
Напомним, участники поп-группы ABBA получили ордена Вазы от короля Швеции Карла XVI Густава. А также участник ABBA записал трогательное обращение к украинцам.
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