Букмекери назвали потенційного переможця Євробачення-2025

Швейцарські шанувальники конкурсу Євробачення. Скриншот: YouTube/eurovision

Пісенний конкурс Євробачення-2025 пройде в травні наступного року у швейцарському місті Базель. Попри те, що відомо ім’я лише одного учасника, букмекери вже приймають ставки на переможця.

Про це повідомляє паблік "Єврофани. Новини Євробачення".

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Найбільше поки що ставлять на перемогу Італії. Поки що в країни 14% шансів на перемогу. Україна розташувалась на другому місці з 13%. Трійку замикає Франція — 10%. Також до п’ятірки увійшли Швейцарія (країна-господарка) та Хорватія. Що цікаво, всі ці країни на цьогорічному Євробаченні були в ТОП-10.

Прогноз букмекерів щодо переможця Євробачення-2025 станом на 15.09.2024. Фото: Єврофани. Новини Євробачення

До таких ранніх прогнозів більшість українців поставились з іронією. Дехто пригадав минулі рейтинги від букмекерів, а дехто зазначив, що до півфіналів та фіналу Євробачення-2025 ще занадто далеко.

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Стандартні претенденти, аж нудно.

Хорватія чисто по інерції як минулого року Фінляндія.

З цих хіба у Франції високі шанси. На Євробачення часто бувало так, що перемагала країна, яка до цього неодноразово відправляла хороші достойні заявки, але для перемоги не вистачало. Франції треба вже перемагати.

Роки проходять, а фаворити букмекерів не змінюються.

Зазначимо, що не всі країни підтвердили участь у Євробаченні-2025. А з тих, які заявили про відправлення делегації до Швейцарії (серед них і Україна), лише Кіпр оголосив свого представника. На конкурс до Базеля поїде співак, актор Тео Еван.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Тіна Кароль стала продюсеркою Нацвідбору Євробачення-2025. Також ми розповідали, що Україна офіційно підтвердила участь в Євробаченні-2025.