Букмекеры назвали потенциального победителя Евровидения-2025

Швейцарские поклонники конкурса "Евровидение". Скриншот: YouTube/eurovision

Песенный конкурс "Евровидение-2025" пройдет в мае следующего года в швейцарском городе Базель. Несмотря на то, что известно имя лишь одного участника, букмекеры уже принимают ставки на победителя.

Об этом сообщает паблик "Єврофани. Новини Євробачення".

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Больше всего пока ставят на победу Италии. Пока у страны 14% шансов на победу. Украина расположилась на втором месте с 13%. Тройку замыкает Франция – 10%. Также в пятерку вошли Швейцария (страна-хозяйка) и Хорватия. Что интересно, все эти страны на Евровидении этого года были в ТОП-10.

Прогноз букмекеров о победителе Евровидения-2025 по состоянию на 15.09.2024. Фото: Єврофани. Новини Євробачення

К столь ранним прогнозам большинство украинцев отнеслись с иронией. Некоторые вспомнили прошлые рейтинги от букмекеров, а некоторые отметили, что до полуфиналов и финала Евровидения-2025 еще слишком далеко.

Только восемь месяцев и уже большой ажиотаж! Куда подевался покой?

Стандартные претенденты, скучно.

Хорватия чисто по инерции как в прошлом году Финляндия.

Из этих разве что у Франции высокие шансы. На Евровидение часто бывало так, что побеждала страна, которая до этого неоднократно отправляла хорошие заявки, но для победы не хватало. Франции нужно уже побеждать.

Годы проходят, а фавориты букмекеров не меняются.

Не все страны подтвердили участие в Евровидении-2025. А из тех, которые заявили об отправке делегации в Швейцарию (в их числе и Украина), только Кипр объявил своего представителя. На конкурс в Базель отправится певец, актер Тео Эван.

Напомним, ранее мы писали, что певица Тина Кароль стала продюсером Нацотбора Евровидения-2025. Также мы рассказывали, что Украина официально подтвердила участие в Евровидении-2025.