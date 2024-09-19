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Участница Нацотбора на Евровидение-2025 раскритиковала Klavdia Petrivna

19 сентября 2024 06:33
Виталий Ковальчук - Редактор
Солоха не видит Klavdia Petrivna на Евровидении-2025
Певица Klavdia Petrivna. Фото: Instagram/popenko.photo
Виталий Ковальчук - Редактор

Певица СолоХа одной из первых подала заявку на участие в Нацотборе на конкурс Евровидение-2025. Опытная артистка прокомментировала 19-летнюю музыкальную исполнительницу Klavdia Petrivna (Клавдия Петривна), которая по слухам также может претендовать на поездку в швейцарский город Базель. Именно там в мае следующего года пройдет Евровидение-2025.

Заявление о Клавдии Петривне СолоХа сделало в комментарии Фактам ICTV.Life .

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СолоХа напомнила о слухах, что заявку на участие в Нацотборе будет подавать 19-летняя Клавдия Петривна. Говорят, что она может стать победителем из-за своей популярности, а также личных связей с Тиной Кароль. Последняя стала музыкальным продюсером Нацотбора на Евровидение-2025.

СолоХа считает, что Соломия Опришко (настоящее имя Клавдии Петривны) имеет "минимальные голосовые данные и харизму".

"Человек должен быть безгранично харизматичным, активным. Я конкуренции не боюсь, ведь каждый украинский артист индивидуален. В своем амплуа, в своем творчестве, оригинальности я не вижу конкуренции. Будем наблюдать и очень верить, что не будет кумовства, а все будет объективно и честно. А мне нужно показать себя, и пусть выбирает народ", — отметила СолоХа.

Отметим, что заявки на участие в Нацотборе принимаются с 17 сентября по 10 ноября этого года. Полный список финалистов будет обнародован в срок до 17 января 2025-го. Будет ли участвовать в Нацотборе Опришко, пока неизвестно.

Напомним, ранее мы писали, что появились первые данные букмекеров о победителе Евровидения-2025. Также мы рассказывали, почему певица Мишель Андраде не хочет представлять Украину на Евровидении.

Евровидение скандал украинские звезды певица Klavdia Petrivna

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