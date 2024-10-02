Артем Пивоваров и KOLA ошеломили совместным треком "Ніч яка місячна"

KOLA записала трек с Артемом Пивоваровым. Фото: менеджмент артиста

Певец Артем Пивоваров представил чувственный дуэт с певицей KOLA в рамках своего проекта "Твои стихи, мои ноты". Артисты записали общий трек на стихотворение Михаила Старицкого "Виклик".

Премьера прошла на YouTube-канале Пивоварова.

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Исполнитель продолжает возрождать украинские стихи и придавать им новое звучание в звездных дуэтах. Так, Пивоваров и KOLA подарили абсолютное новое прочтение всем знакомой песне "Ніч яка місячна" на стихотворение Михаила Старицкого.

"Стихотворение "Виклик" всегда было для меня особенным. Еще с детства я помню, как каждая строка отзывалась мне чем-то близким и родным. Поэтому, когда Артем предложил создать музыкальную интерпретацию этого классического произведения, я с радостью согласилась. Мы не просто использовали стихотворение, а добавили собственное видение, создали новую мелодию, подчеркивающую глубину и настроение", — рассказала о совместной работе KOLA.

KOLA в клипе "Ніч яка місячна". Фото: менеджмент артиста

В черно-белом клипе исполнители пытались передать путешествие участия и показать "рождение" тех или иных произведений в разные промежутки истории. По идее, Артем и KOLA живут в разных временных пределах: она — в настоящем, он — путешествует по разным временным промежуткам.

"Представлять свое видение классики – всегда большая ответственность. Этому стихотворению Михаила Старицкого уже более века, его знают разные поколения. По-моему, KOLA гармонично дополнила этот музыкальный рассказ, добавила композиции эмоциональности и нежности. Надеюсь, эта романтическая история отзовется в сердцах людей", — поделился Пивоваров.

Артем Пивоваров. Фото: менеджмент артиста

Фанаты в восторге от новой песни Пивоварова и KOLA

Музыкальная композиция и клип сразу пришлись по душе слушателям. Поклонники оставили десятки одобрительных отзывов на новую песню в комментариях.

"Невероятно красивый клип! Каждый кадр — это как путешествие в нашу историю и культуру".

"Выполнение — настоящая магия. Атмосфера передается даже через экран телефона".

"Спасибо за выбор стихотворения Михаила Старицкого! Слова, которые знала с детства, зазвучали совсем по новому, касаясь души".

Реакция фанатов на новую песню Пивоварова и KOLA. Фото: скриншот

Напомним, недавно KOLA призналась, готова ли оставить творчество ради материнства.

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