Чоловік Анни Опанасюк, який служить в ЗСУ, потрапив до психлікарні

Співачки Анна та Марія Опанасюк. Фото: Instagram/annamariaduet

Українська співачка Анна Опанасюк з дуету ANNA MARIA вперше на камеру розповіла про свого чоловіка Ігоря Сагайдака. Він служить в ЗСУ, втім його стан зараз на межі критичного.

Про це зіркова уродженка окупованого Криму розповіла проєкту "ЖВЛ", який виходить в телешоу "Сніданок з 1+1".

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Анна Опанасюк про свого чоловіка в ЗСУ

За словами артистки, її коханий боронив країни у Бахмуті, Часовому Ярі. Зараз захисник проходить реабілітацію у Києві. В Ігоря Сагайдака була складна операція на перешиття біцепса,

"А зараз він лікується в психіатричній лікарні. Бо має дуже тяжкі наслідки після того, як він загубив декількох побратимів. І оце на нього та його побратимів, які залишилися живими, дуже вплинуло психологічно", — вперше зізналась про коханого Анна Опанасюк.

Учасниця дуету ANNA MARIA запевняє, що її чоловік усвідомлює — йому потрібна підтримка й лікування. Він хоче повернутися на фронт після лікування та продовжити свою справу та побратимів.

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